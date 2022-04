Leguanen op de Bahama’s krijgen te veel zoetigheid te eten van ecotoeristen

Neem een handvol druiven mee, en je lokt gegarandeerd een paar bedreigde rotsleguanen op een van de eilanden van de Bahama’s. De dieren zijn dan wel verlekkerd op zoet fruit, gezond is het niet voor hen, waarschuwen onderzoekers.

Rotsleguanen op de Exuma-eilanden op de Bahama’s worden door nietsvermoedende toeristen vaak gevoederd met lekkers zoals druiven in een poging om hen te lokken en te kunnen fotograferen. Een suikerrijk dieet is echter niet gezond voor deze kwetsbare reptielen, stellen biologen in het Journal of Experimental Biology.

Zeeschildpadden met hoog cholesterol

Eerder hadden wetenschappers ook al ontdekt dat jonge groene zeeschildpadden in het water rond de Canarische Eilanden een hoog vet- en cholesterolgehalte in hun bloed hebben als gevolg van het eten dat ze van toeristen krijgen toegeworpen.



‘Een langdurig suikerrijk dieet kan het vermogen om de bloedglucose te reguleren uitputten’, zegt Susannah French van de Utah State University in de VS. Ze maant toeristen aan om hun menselijke drang om dieren te voederen in toom te houden.

Leguaan © Getty Images

Om te onderzoeken hoe slecht suiker juist is voor leguanen trokken French en twee andere onderzoekers naar eilanden op de Bahama’s met rotsleguanen die vaak in aanraking komen met ecotoeristen, en andere eilanden waar weinig aan toerisme wordt gedaan. ‘Toen we naar de pittoreske zandstranden op de toeristische eilandjes voeren, kwamen de leguanen al af op het geluid van de motoren van onze boten’, herinnert French zich.

Suikerziekte

Het onderzoek toonde aan dat de populaties die vaak in contact komen met toeristen veel hogere glucosepieken in het bloed vertoonden. Deze pieken bleven soms urenlang op een hoog niveau. ‘Mochten deze leguanen mensen zijn, zouden we hier over suikerziekte spreken’, zegt French.



Ook de leguanen die het niet gewoon waren om vaak zoetigheden te krijgen, kregen een zoet drankje van de onderzoekers: bij hen steeg de bloedsuikerspiegel minder snel en kwam spontaan ook sneller terug tot het normale niveau.



‘Via toerisme kunnen mensen buitengewone connecties met dieren in het wild opbouwen, wat kan leiden tot meer compassie en het inzetten op natuurbehoud’, zegt mede-onderzoeker Charles Knapp. ‘We moeten echter werken aan een toekomst waarin dieren en het levensonderhoud van mensen die ervan afhankelijk zijn, worden beschermd’, zegt hij. ‘Terwijl we meer begrip krijgen van de invloed van toerisme op deze bedreigde leguanen, hopen we dat ons onderzoek ook richting zal geven aan wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor natuuractiviteiten die wel duurzaam zijn.’