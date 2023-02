Lege kanalen in Venetië en te voet over het Gardameer: Italië geteisterd door droogte

Noord-Italië kreunt onder de ergste droogte in 70 jaar tijd. In Venetië is het onmogelijk om de kanalen nog te bevaren, en toeristen lopen te voet over het Gardameer.

Volgens klimaatexperts is de situatie een gevolg van de klimaatopwarming. In Veneto viel het afgelopen maand namelijk amper een halve millimeter neerslag. Bovendien zorgde de combinatie van sneeuwgebrek op de omliggende bergtoppen en de zachte temperaturen ervoor dat het waterpeil gedaald is tot het laagste niveau sinds 30 jaar. En dat zorgt voor bizarre taferelen.

In Venetië – waar overstromingen doorgaans dagelijkse kost zijn – lopen de kanalen leeg.

Op de bovenstaande foto’s kunnen mensen – zeer uitzonderlijk – vanaf het eilandje San Biagio, voor de kust van Manerba del Garda, naar het punt Belvedere lopen. Als de situatie zo aanhoudt, kan dat volgens experten negatieve gevolgen hebben tijdens de lente en zomermaanden.