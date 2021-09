Lava maakt La Palma 10 hectare groter

Het kleine Canarische eiland La Palma is in de dagen na een vulkaanuitbarsting zowat 10 hectare groter geworden. De vulkaan, die deel uitmaakt van de Cumbre Vieja-vulkaangroep, begon op 19 september uit te barsten, voor het eerst in vijftig jaar.

. © Getty Images

Dinsdagavond bereikte de lava de zee: ze stortte zich minstens 100 meter naar beneden langs een steile kust en stootte daarbij giftige dampen uit. Zodra de lava, die een temperatuur van 1.000 graden Celsius heeft, in contact kwam met het zeewater begon die te verstenen. Zo vormde zich intussen al een klein schiereiland dat zowat 500 meter breed is, meldt het Spaanse onderzoeksinstituut CSIC donderdag op Twitter. Aanvankelijk werd gevreesd voor de gezondheidsrisico's van toxische gassen, maar die zorgen werden niet bevestigd. Een sterke wind zou deze wolken heel snel naar de zee drijven, aldus het Spaanse Oceanografisch Instituut. Er blijft intussen wel een avondklok gelden voor vier districten in de buurt van het vulkaangebied, waar zowat 300 mensen wonen. Tot dusver zijn ruim 800 gebouwen, vooral huizen, op het eiland beschadigd of vernield, bericht de krant La Vanguardia.