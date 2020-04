De Antwerpse fotograaf Lars Moereels brengt de lente in zijn thuisstad in beeld via een infraroodfilter. De verlaten corona-straten vormen een schril contrast met de feeërieke roze details: de foto's zijn onheilspellend en geruststellend tegelijk. 'De infraroodfilter maakt het onzichtbare zichtbaar. Dat geldt ook voor het virus: we kunnen het niet zien, maar impact ervan is immens.'

'De wereld waarin we nu leven is behoorlijk eigenaardig. We leven in oorlog met een gevaarlijke vijand die we maar niet onder controle krijgen. Als gewone burgers kunnen we die vijand niet zien. We krijgen vooral te maken met de gevolgen: de vele doden en zieken, het sociale leven dat stilvalt, de lege straten, de mondmaskers. De enige manier waarop we dit virus kunnen indijken, is binnenblijven,' vertelt de Moereels.

Als fotograaf experimenteert hij al geruime tijd met een infraroodcamera die alle planten en bloemen voorziet van een sprookjesachtig roze laagje. Zijn foto's van de koninklijke serres in Laken gingen vorig jaar viraal in eigen land. De serres blijven dit jaar gesloten en dus focuste de fotograaf zich dit jaar op de lente op straat. Die gaat namelijk wél gewoon door.

'Door de coronacrisis ben ik beginnen te beseffen hoe belangrijk het is om groen in je buurt te hebben. De dagelijkse wandeluitjes vormen het hoogtepunt van de dag. Het park is een plek waar je, weliswaar op veilige afstand van elkaar, sociaal contact kan hebben. Je kan er ontsnappen uit je kot. Ik bel er vaak met mijn vriendin, die in Zuid-Afrika woont. In coronatijd doet het park dienst als mijn persoonlijke koninklijke serre: ik raak erdoor geïnspireerd.'

En dus trok Moereels eropuit met zijn camera om de lente in de stad in beeld te brengen. 'Infraroodlicht is net zoals het virus onzichtbaar voor het blote oog. Mijn foto's hebben iets surrealistisch, ze spreken erg tot de verbeelding. Ook het virus maakt van onze wereld een heel rare plek. Het leven in afzondering wordt ervaren als eigenaardig. Toch zit er zoveel schoonheid in de kleine dingen van het dagelijks leven. Die kunnen we soms enkel zien door er via een andere invalshoek naar te kijken.'

Bekijk hieronder de lentefoto's van Lars Moereels. Meer werk is te bewonderen via Instagram.

. © Lars Moereels

. © Lars Moereels

. © Lars Moereels

. © Lars Moereels

. © Lars Moereels

. © Lars Moereels

. © Lars Moereels

