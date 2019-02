Langste rijdende kunstwerk ter wereld onderweg naar Brussel

De klimaattrein 'Noahs Train', die op 14 december in Katowice vertrok, komt op 20 februari in Schaarbeek aan.

De Trein van Noach is een initiatief van Rail Freight Forward, een coalitie van Europese spoorvrachtoperatoren en -verenigingen die de negatieve impact van het vrachtvervoer op onze planeet drastisch willen verminderen. De coalitie wil het goederenvervoer per spoor van 18 procent nu naar 30 procent verhogen tegen 2030, omdat dit macro-economisch gezien de beste oplossing voor Europese groei is.

Tegen 2030 zal het globale goederenvervoer bovendien met 30 procent stijgen. Het goederenvervoer op het spoor stoot negen keer minder CO2 uit en daarom vestigt Rail Freight Forward er de aandacht op dat een modal shift een cruciale stap is voor het behalen van de klimaatdoelen van het akkoord van Parijs.

Het transformerende kunstwerk zag het licht op de COP 24 klimaatconferentie in Katowice, Polen. Van daaruit reisde de klimaattrein door naar Wenen, Berlijn, Parijs en binnenkort dus Brussel, het eindstation. In elke van deze steden werd het rijdende kunstwerk aangevuld met twee containers die beschilderd werden door lokale straatkunstenaars. De inspiratie voor de kunstenaars is natuurlijk de Ark van Noach, mogelijk het oudste verhaal over milieuactivisme.

Noahs Train zal na aankomst nog drie weekends te zien zijn in het station van Schaarbeek op 23-24 februari, 2-3 maart en 9-10 maart, telkens van 9 tot 18 uur.