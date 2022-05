Langste hangbrug voor voetgangers ter wereld geopend in Tsjechië

In Dolni Morava, een wintersportplaats in het noordoosten van Tsjechië, is de langste hangbrug voor voetgangers ter wereld ingehuldigd. Zoals de naam Sky Bridge 721 al verraadt, is de brug precies 721 meter lang.

Dolni Morava heeft er een nieuwe, spectaculaire attractie bij: een 721 meter lange hangbrug tussen het Jesenik en Adelaarsgebergte. De brug hangt op 95 meter boven de grond op 1116 meter boven zeeniveau en biedt een prachtig uitzicht over de Tsjechische bergen.



Dolni Morava lanceerde eerder al de Sky Walk: een 65 meter hoge toren met een 710 meter lang houten wandelpad dat geleidelijk naar boven slingert. Aan de top is een net gespannen waarover je van de ene naar de andere verdieping kan wandelen. Nog spannender is een 100 meter lange glijbaan vanaf de top naar beneden.



