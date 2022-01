Cocktailbars op dakterrassen, tropische designhotels en resto's met een creatieve eilandkeuken: het zuiden van Sri Lanka heeft de rampspoed van de voorbije jaren van zich afgeschud en boomt. Journaliste Veerle Helsen leeft er al twee maanden en deelt elf tips. Zalige plekken om snel naartoe te trekken, voor het Bali-effect de prijzen opdrijft.

In Sri Lanka is er aan kokosnoten nooit gebrek, er slingeren aapjes in de bomen, de zon is altijd in een gulle bui en temperaturen schommelen er rond de dertig graden. De Sri Lankanen eten graag pannenkoekjes en ze vieren volle maan als feestdag. De rijdende bakker heeft een deuntje zoals de ijsjesman bij ons, je eet er rice & curry voor vier euro en het dessert passeert op de fruitfiets. Je zou er voor minder gaan overwinteren.

Mijn home away from home is aan de zuidwestkust van Sri Lanka, waar de regio tussen Ahangama en Hiriketiya de place to be van het moment is. Dit stukje kust is een populaire surfbestemming en onder impuls van surfers en digital nomads, die hun job van overal kunnen doen, kent het klassieke toerisme een vernieuwingsoperatie. Operatie digital nomad betekent vaak huisgemaakte granola of toast avocado op het menu. Dat zijn populaire ontbijtgerechten bij westerse toeristen, maar geen Sri Lankaan die eraan denkt om avocado op zijn boterham te smeren. Wil je proeven van een écht Sri Lankaans ontbijt, schuif dan de voeten onder tafel bij Mr. Sunil in Anhangama. Aan een hutje op het strand serveert mijnheer Sunil string hoppers (deegsliertjes gemaakt van rijstbloem) met dhal, sambol, gebakken ei, vers fruit, tambili (kokosnoot) en een glas thee. Prijs: anderhalve euro. Mr Sunils Roti and Juice Shop, X98G+G8C, Ahangama. Kola is een verborgen barretje op een drijvend ponton aan datzelfde Koggala-meer. Om er te geraken, scooter of tuktuk je door smalle wegen langs theeplantages, reigers en pauwen. De perfecte leesspot zijn de ligzetels aan het einde van het ponton met zicht op het meer. @kola.lk Misschien wel mijn favoriete reishack: als je een hotel niet kunt betalen, ga er dan lunchen. Mensen kijken in duurdere accommodaties verveelt zelden en nog leuker wordt het als je mag blijven hangen aan het zwembad. Bij het Tri-hotel is dat een belevenis, want de infinitypool hangt boven het Koggala-meer. Het hele domein ligt verborgen tussen kaneelbomen en als je goed zoekt, vind je een fraaie designbibliotheek met grote ramen die uitkijken over het groen. In het midden staat een spiraalvormige watertoren die ook bezoekers mogen beklimmen en boven wacht een ontroerend zicht over het uitgestrekte meer. trilanka.com Helderblauw water, palmbomen zo ver je kunt kijken en aapjes die azen op je bananenmilkshake: hallo Hiriketiya. Niet te missen in de dromerige baai is Dots Bay House van lokale legende Nawodh. Hij zette Hiriketiya op de kaart met zijn cabana's en bijbehorend restaurant waar je liefst alle gerechten op de kaart proeft. Even verderop vind je Mond, een hotel/bar/restaurant met een dakterras dat uitkijkt over zee. Mond - 'maan' in het Duits - huist in een architecturaal meesterwerk, een betonnen ontwerp van het Zwitserse bureau Atelier Abraha Achermann, met geperforeerde houten deuren en doorkijkjes naar zee. De stijl is ongezien in Sri Lanka. De twee eigenaars, Jessica Fernando en Renato Kümin, doen hun eigen ding en trekken dat ook door in het restaurant, waar ze regelmatig gastchefs uit de rest van Sri Lanka laten koken. mond.lk, @dotsbayhouse De koffie bij Trax is gemaakt van honderd procent Sri Lankaanse bonen en dat is een trend in het zuiden. Sri Lanka staat bekend als theeland, maar in de negentiende eeuw was het een van de grootste koffieproducenten ter wereld, tot een bladziekte plantages van de kaart veegde. Innovatieve ondernemers willen de traditie nieuw leven inblazen met nieuwe plantages en koffiebranderijen. Enkele Sri Lankaanse koffiemerken met lokale origineblends zijn Soul Coffee, Tusker en Island Therapy en je proeft ze onder meer bij koffiebar Aloha Coffee Gallery in Mirissa, yogalodge Jamu in Gurubebila, hotelrestaurant The Kip in Ahangama en surfcafé Salty Swamis in Hikkaduwa. thekipsrilanka.com, saltysamis.com, jamusurflodge.com, @aloha_coffee_gallery Sri Lanka kreeg de voorbije decennia veel tegenslagen te verwerken. In 2004 bombardeerde een tsunami het toerisme, in 2019 bleven toeristen weg na zware aanslagen en een jaar later volgde de pandemie. Vandaag wordt Sri Lanka 'het nieuwe Bali' genoemd en lijken de crisissen overwonnen. Goed nieuws voor het toerisme, zou je denken. Maar insiders weten dat 99 procent van de PPP's, pinterest perfect-plekjes, uitgebaat wordt door ingeweken westerlingen. Bijgevolg gaan de euro's die je er spendeert niet naar Sri Lankaanse locals. Goed om weten als je niet kunt kiezen tussen een lokale hoppertent (hartige pannenkoekjes) en de zoveelste smoothie bowl. Een handvol PPP's hebben overigens wél een Sri Lankaanse eigenaar. Zo opende Jiffry Saheed in Ahangama vorige maand Yaluwa, een designhostel/cafeetje waar ze amandelsnickers bij de cappuccino serveren. En het trio Anishka Fernando, Samath Gammampila en Ravi Dias Bandaranaike startte in hetzelfde dorp Trax een hippe bar ingericht met Sri Lankaanse meubelen en schilderijen. @trax_ahangama, @yaluwahostel_deli Een adres dat architectuurliefhebbers niet mogen missen, is hotel en restaurant Palm. Te midden van palmbomen staat een zwart, industrieel paviljoen waar buiten en binnen naadloos in elkaar overlopen. Het werd gebouwd met gerecycleerde scheepscontainers en kijkt uit op een zwembad. Oprichters en ex-Londenaars Miriam Haniffa en Laurie Spencer verhuisden naar Sri Lanka in het spoor van Miriams roots en Sri Lankaanse vader. Alle slaapkamers zitten in fotogenieke A-vormige cabana's en als je op verkenning gaat, loopt er gegarandeerd een pauw op je pad. Hun combo van Sri Lankaanse smaken en lokale ingrediënten met een eigen twist is onovertroffen en Palm is zonder twijfel een van de beste restaurants van de regio.palmhotelsrilanka.com Digital nomads komen in deze regio surfen en online werken en dat merk je aan de coworkingspaces. Nieuw is bijvoorbeeld Hari Hari (Singalees voor 'het is allemaal oké'), een kantoor in het drukke centrum van Ahangama met gedeelde werkplekken, stockageruimte voor surfboards en zicht op een surfspot. Hari Hari heeft een overeenkomst met Café Ceylon, op een rustigere locatie weg van de drukte. Daar staan bureaus kriskras door elkaar, deels op een patio onder kokosbomen. Wie een abonnement boekt bij een van de twee, mag gratis werken bij de concullega en zo leer je andere mensen en een nieuwe buurt kennen. hariharihouse.com, cafeceylon.lk De zon zien zakken vanop een dakterras is een to do in het zuiden, want ze gaat hier onder in zee. Ongehinderd door wolken legt ze een roze filter over het landschap voor ze definitief van wacht wisselt met de maan. Door de heldere hemel is ook de maan altijd vriendelijk aanwezig in Sri Lanka, waar boeddhisten overigens volle maan vieren als een officiële feestdag. Ceylon Sliders, Lighthouse Ahangama en Mr M op het Harding boetiekhotel zijn drie rooftopbars waar het eten en de cocktails even memorabel zijn als het gratis spektakel met maan en zon.ceylonsliders.com, @lighthouse_ahangama en @mr.m.rooftop De beroemdste tempels van Sri Lanka vind je eerder in het binnenland, maar de zuidkust heeft enkele verborgen parels. De Japanese Peace Pagoda staat op een heuvel met uitzicht over de zee. Hij werd in 2005 tijdens de burgeroorlog gebouwd als symbool van vrede en er hangt een serene sfeer rond de witte stupa. Een tweede tip is Wewurukannala Vihara in de stad Dikwella, waar een Boeddhabeeld tot vijftig meter hoog reikt en de muren zijn beschilderd met kleurrijke cartoons over het leven van Boeddha. Er loopt een trap tot aan zijn hoofd en zo sta je de omgeving te bewonderen in de nek van Boeddha. Een betaalbaar hotel met zwembad is het Insight Resort, pal aan surfspot Marshmellows. Je kunt hier een tweepersoonskamer met zeezicht en ontbijt scoren voor zestig euro en je paddelt recht van het ontbijt de golven in. Aan het uitgebreide buffet vind je veel fruit, curd (yoghurt), verse eitjes en een assortiment Sri Lankaanse lekkernijen. Insight is ingericht met donkerhouten meubelen in koloniale stijl en het gebouw heeft een open architectuur, waardoor de wind een zeebries naar binnen loodst. insightresortsrilanka.com