Kyoto wil paal en perk stellen aan de opdringerige toeristen die ongevraagd foto's nemen van geisha's in het historische Gion-district. De Japanse stad beboet buitenlanders die de geisha's lastigvallen.

De beslissing komt er nadat verschillende geisha's en maiko's (geisha's in opleiding) hun beklag deden over vrijpostige toeristen die ongevraagd foto's maken of hun pruiken aanraken. Voortaan moet je hier als toerist toestemming voor hebben. Wie zijn boekje te buiten gaat, krijgt een boete van 10.000 yen (82 euro).

Naast boetes werden er ook borden opgehangen op straat om de toeristen aan te manen om de lokale bevolking te respecteren. Camera's moeten erop toezien dat dit ook effectief gebeurt.

Toeristenprobleem

Dit zijn zeker niet de eerste maatregelen die de Japanse stad treft om de gevolgen van het massatoerisme te beperken. Vorig jaar nog werd er een verbod op 'lange fotoshoots' ingevoerd, net zoals een verbod op 'halfnaakte wandelaars'. Dit om het historisch en cultureel erfgoed op populaire plekken, zoals het Gion-district, in ere te houden.

'Als er geen regels worden opgesteld, zal Gion verpest worden', klinkt het bij Kanji Tomita, vertegenwoordiger van het comité Landschapsbehoud. Dat comité probeert toeristen op 'het rechte pad' te houden.

In 2017 kreeg Kyoto 7,4 miljoen toeristen over de vloer, een vijfvoud van de cijfers in 2012.