Met 600.000 dagtoeristen blikt de toeristische sector aan de kust terug op een 'ongewone maar degelijke' kerstvakantie. 'De extra week kerstvakantie had weinig impact, maar na Nieuwjaar was de aanwezigheid van Nederlandse verblijfstoeristen opvallend', klinkt het bij Westtoer.

Westtoer telde de afgelopen kerstvakantie zo'n 600.000 dagtoeristen. In vergelijking met 2019 zijn wat minder dagtoeristen naar zee gereisd, deels door het slechte weer. De eerste zondag van het nieuwe jaar was de beste dag met ongeveer 60.000 bezoekers. 'We registreerden ook zo'n 1,8 miljoen overnachtingen. Hiermee scoort de kerstvakantie duidelijk beter dan het moeilijke jaar 2020. Er werden zelfs iets meer overnachtingen genoteerd dan in 2019', stelt Westtoer. De week na Kerstmis blijft de beste week voor het verblijfstoerisme, maar de week na oudejaar heeft een inhaalbeweging gemaakt. Vooral Franstalige Belgen trokken na Nieuwjaar naar de kust. Tot 35 procent van de vakantiegangers kwam uit Wallonië of Brussel. Ook Nederlanders vonden vlot hun weg naar de Belgische kust. 'Bij de online hotelboekingen neemt het aandeel Nederlanders toe van 4 procent in de afkoelingsweek, naar 6 procent in de week na kerst en 7,5 procent in de week na Nieuwjaar', aldus Westtoer.