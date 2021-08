Etretat, een kuststadje dat bekendstaat voor zijn imposante krijtrotsen, is de laatste jaren een populaire trekpleister. Maar door het succes van de Netflix-serie Lupin, is er tegenwoordig een toevloed van toeristen, tot grote ergernis van de inwoners.

Inwoners van Etretat laten weten dat ze de drukte niet meer aankunnen. Dat meldt RTBF. Cosmo Danchin, voorzitster van een vereniging genaamd 'Zéro Mégot Etretat', schreef de petitie 'Etretat: de inwoners alleen en hulpeloos tegenover het massatoerisme'. Etretat is amper 4 vierkante kilometer groot, maar ontvangt jaarlijks 1,5 miljoen toeristen. Een instroom die de kuststad niet aankan. 'Dat zijn gemiddeld 4.100 toeristen per dag, ongeacht het seizoen. Voor de 1.400 inwoners van de kleine badplaats en de 5.000 gedeeltelijk ingezetenen wordt dit ondraaglijk. Zij kunnen nu alleen nog maar van hun stad genieten bij slecht weer, op weekdagen', zeg Danchin. 'De rest van de tijd vult een onophoudelijke stroom van toeristen, motorrijders, campers en auto's de piepkleine straatjes en het stadje, dat een pretpark zonder regels en zonder veiligheid aan het worden is.'

De situatie zou er zo erg zijn, dat inwoners de kleine stad verlaten en elders verhuizen. Het toerisme heeft ook een invloed op het milieu. Elke dag beklimmen honderden en mensen de kliffen van Etretat, wat leidt tot bodemerosie. Een van de kliffen is bijzonder getroffen: 'Wij zullen verplicht zijn de achterkant van deze klif vijf jaar lang te verbieden', zegt burgemeester André Braillard. 'Op die manier kan het herstellen en zijn natuurlijk uiterlijk terugkrijgen.'

