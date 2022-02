De goede weersvoorspellingen voor het eerste weekend van de krokusvakantie zorgen voor heel wat reservaties in kusthotels. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer.

Mooi weer lokt naar goede gewoonte heel wat volk naar de kust. Hotels aan zee merken dan ook dat vooral het eerste weekend van de krokusvakantie in trek is. Zo noteren kusthotels voor zaterdag 26 februari een gemiddelde bezetting van 75 procent. Dat is beter dan de topdag in de krokusvakantie in 2021.

De hotelbezetting varieert wel per badplaats. De hoteluitbaters verwachten voor de rest van de vakantie nog tal van last minute reservaties en hopen zo op een betere krokusvakantie dan in 2021.

Bijna 20 procent van de reservaties in de hotels aan de kust zijn afkomstig van buitenlandse gasten. Het gaat daarbij vooral over bezoekers uit de buurlanden.

Voor toeristische verhuurkantoren liggen de boekingen tot vandaag op ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar, of iets lager naargelang de kustgemeente. Het bezettingspercentage schommelt rond de 50 à 60 procent. Traditioneel komen ook heel wat eigenaars van een vakantiewoning of -appartement tijdens de vakantie naar zee. De druktebarometer op de website van de kust is geactiveerd. Op de website staan ook de verschillende activiteiten aan zee tijdens de vakantie.

