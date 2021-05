De kust voorspelt voor Hemelvaart het beste weekend van 2021 tot nu toe. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer vandaag aan de hand van statistieken van online boekingen bij hotels. De bezettingscijfers voor kusthotels verschilt wel sterk per badstad. Ook toeristische verhuurkantoren en campings aan zee doen het goed.

Tijdens het Hemelvaartweekend wordt aan zee opnieuw veel volk verwacht. Uit de statistieken van online boekingen blijkt dat hotels vrijdag- en zaterdagnacht een derde meer reservaties tellen dan het laatste weekend van de krokusvakantie.

Al zijn de bezettingscijfers voor kusthotels wisselend. Sommige hotels noteren een bezetting van zo'n 85 procent terwijl anderen een beperkte bezetting hebben. Verschillende hotels blijven nog steeds gesloten omdat de huidige situatie niet rendabel is. Toeristische verhuurkantoren verwachten een gezellige drukte tijdens het verlengde weekend. De bezettingsgraad schommelt naargelang de badplaats tussen de 75 en 95 procent. Het aantal boekingen ligt daarmee hoger dan in 2019.

Druktebarometer

In mei 2021 spreken tal van verhuurkantoren van een stijging van ongeveer 35 procent tegenover mei 2019. Campings aan de kust noteren overwegend goede bezettingscijfers met zo'n 90 tot 95 procent bezetting. Vzw Kustcampings spreekt van opvallend vroege reservaties voor het verlengde weekend. Westtoer en de kustgemeenten raden bezoekers aan om zich vooraf goed te informeren over de geldende coronamaatregelen. Ook wordt aangeraden om voor een bezoek aan de kust de online druktebarometer te raadplegen.

Tijdens het Hemelvaartweekend zijn in verschillende badsteden al reddingsposten geopend. Zo zijn in Koksijde, Oostende en Knokke-Heist drie posten bemand. In De Haan gaat het om twee posten en ook de enige post in Zeebrugge is geopend. In Blankenberge zijn met zes posten bijna alle zwemzones open. IKWV benadrukt dat zwemmen in onbewaakte zones verboden is.

