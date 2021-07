De toeristische sector aan de kust blikt terug op een goede julimaand. Vooral het verblijfstoerisme noteert goede cijfers met zo'n 85 tot 95 procent bezetting. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer donderdag.

Ondanks het wisselvallige weer maakt de toeristische sector aan zee een vrij positieve balans op over de afgelopen maand. Zo noteren vakantiewoningen, campings en hotels een bezettingsgraad van 85 tot 95 procent. Tijdens het topweekend van 17 juli bleven op zaterdag 17 juli bijna 270.000 gasten overnachten aan zee. Naar aanleiding van de nationale feestdag van 21 juli hebben op dinsdag 20 juli zelfs iets meer dan 270.000 gasten overnacht aan de kust.

Gespreide drukte

De typisch Belgische zomer had dan ook vooral een impact op het dagtoerisme. Zo werd het niveau van voor de coronacrisis in juli niet gehaald. Wel waren er enkele zonnige topdagen zoals zondag 18 juli en woensdag 21 juli met respectievelijk 140.000 en ruim 160.000 dagtoeristen. Op een topdag vóór de corona-crisis kwamen ongeveer 200.000 dagtoeristen naar de kust. Piekdag vorig jaar was 8 augustus met 172.000 dagtoeristen.

Anders dan vorige zomer, waren er tot nu toe nog geen grote problemen omwille van grote drukte aan de kust. Dat komt omdat de drukte grotendeels gespreid was. Zo bleef op de druktebarometer 2/3 van alle zones meestal groen gekleurd op topmomenten. In juli is de druktebarometer op www.dekust.be ongeveer 250.000 keer geraadpleegd.

