Kunst ontdekken doe je van het zuiden van Frankrijk tot aan je eigen voorgevel.

1--L'art met een grote A

We keren maar al te graag terug naar Zuid-Frankrijk voor de eindeloze lavendelvelden, zonnige stranden en azuurblauwe kusten. Dat de regio ook een waar walhalla voor kunstliefhebbers is, bewijst cultuurjournalist en kunstkenner Eric Rinckhout in een nieuwe reisgids waarin hij maar liefst 380 tips bundelt voor reizigers die graag cultuur opsnuiven tijdens hun vakantie. Veertig jaar geleden viel de Antwerpenaar zelf als een blok voor de regio. Wist je bijvoorbeeld dat de oudste cinema ter wereld zich in de badplaats La Ciotat bevindt? Of dat Toulouse naast zijn confit de canard ook bekendstaat om zijn streetart? Van het museum voor moderne en hedendaagse kunst MAMAC op de place Yves Klein in Nice tot de mooiste modernistische gebouwen van onze zuiderburen: het is geen wonder dat kunstenaars al decennialang tot la douce France worden aangetrokken. The South of France for Art Lovers, Eric Rinckhout (21,95 euro), verschijnt op 5 juli bij Luster. Frida Kahlo, de iconische Mexicaanse schilderes, hield er een fotocollectie op na van meer dan zesduizend beelden. Een dikke tweehonderd daarvan reisden de laatste jaren de wereld rond in de expo Frida Kahlo - Her Photos. Deze zomer aan de beurt: de Sint-Pietersabdij in Gent. In deze tentoonstelling ontdek je familiekiekjes, beelden die de kunstenares zelf schoot of foto's van bevriende fotografen voor wie ze model stond. De foto's waarop ze soms haar penselen zette, vormden de voornaamste inspiratiebron voor haar artistieke werk. Een voor een nemen ze je mee naar Kahlo's leefwereld en tonen ze haar gelukkigste en donkerste momenten. Tickets en info op historischehuizen.stad.gent. De stad uitrusten met onfunctionele bordjes zonder enig doel, dat was het idee waarmee Kamiel De Bruyne vorig jaar zijn Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden opstartte. Sinds dit jaar zijn de hilarische bordjes ook te koop, waardoor je zelf naar believen overbodige monumenten in het leven kunt roepen. Zelfs je eigen huis kan die plek worden waar Julius Caesar of Barack Obama zeker niet gewoond hebben. In naam van de geschiedenis is dat in zekere zin zelfs je burgerplicht. nuttelozeborden.be