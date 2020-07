Deze galeries, expo's en festivals ontvangen je met open armen.

Maniera in het Zwart Huis

In plaats van hedendaagse kunst herbergt het Zwart Huis in Knokke een zomer lang de mooiste collecties die de Brusselse designgalerie Maniera de voorbije jaren presenteerde. Het bekende gebouw van de hand van Huib Hoste wordt volledig bemeubeld met ontwerpen van klinkende namen, van Office Kersten Geers David Van Severen over Juliaan Lampens tot Bernard Dubois en Isaac Reina. Het is de eerste overzichtstentoonstelling die Maniera organiseert sinds zijn oprichting in 2014. Nog tot 30 augustus, maniera.be De Brusselse kunstenares Isabelle De Borchgrave strijkt neer in de Knokse Galerie Berko op de Kustlaan. Met de expo Cuba Libre brengt de schilderes die bekendstaat om haar werk met papier en textiel een ode aan Cuba en zijn kleuren. Van 31 juli tot 16 augustus, isabelledeborchgrave.com Naast ooievaars en andere hoogvliegers kun je de komende weken in Het Zwin terecht voor de prachtigste fauna van over de hele wereld. Tijdens de 55ste editie van de Wildlife Photographer Of The Year-tentoonstelling vergaap je je aan prachtige natuurfotografie. Uit meer dan 48.000 inzendingen werden de honderd meest sprekende foto's geselecteerd die benadrukken hoe belangrijk het is dat we verantwoordelijk omgaan met onze natuur. Nog tot 4 oktober, zwin.be Tijdens deze eerste editie van de Knock Art Club brengen organisatoren Jonathan Jossart, William Hoek en Cedric Emelinckx een ode aan de hedendaagse kunst. In een tijdelijke exporuimte van 400 m2 ontdek je werken van kunstenaars als Andy Warhol, Damien Hirst, Panamarenko en Karel Appel. De gelijkvloerse verdieping wordt volledig gereserveerd voor Keith Haring, die tijdens zijn leven verschillende keren een bezoek bracht aan Knokke en zijn stempel drukte op de kunstgeschiedenis van de stad. Nog tot 31 augustus, Kustlaan 231 Drie keer cultuur in de openlucht. 1--Sculpture linkVoor de 27ste editie van Sculpture Link op de zeedijk creëerde kunstenaar Antoine Leclercq verschillende abstracte werken uit roestkleurig staal. De wandeling vertrekt vanuit Het Zoute richting Heist-West en eindigt aan CC Scharpoord. Nog tot 16 augustus, sculpturelink.be 2--CartoonfestivalOmdat een drukbezocht festival op een locatie niet zo'n goed idee leek door het coronavirus, vind je het jaarlijkse Cartoonfestival dit jaar niet terug op het Heldenplein, wél op vier verschillende locaties die op fietsafstand van elkaar liggen. cartoonfestival.be 3--World Press PhotoDe tuin van het Cultuurcentrum Scharpoord biedt de ideale accommodatie om op een veilige manier te kijken naar de sterkste persbeelden die het afgelopen jaar wereldwijd werden gemaakt. Nog tot 2 augustus, knokke-heist.be