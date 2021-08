Ook deze zomer bruist Knokke-Heist met kunstevenementen en -tentoonstellingen. Dit zijn onze favorieten.

Oud & nieuw

Art Nocturne Knokke gooit het na 46 edities over een volledig nieuwe boeg met de Knokke Art Fair. De beurs neemt gedurende negen dagen de verschillende ruimten van het casino in met moderne of hedendaagse kunst en kunst uit de oudheid. De zaal met de meterslange muurschildering 'Het Betoverde Domein' van René Magritte wordt het speelterrein van Jan De Cock, die er met een totaalinstallatie een kunstenaarsatelier oproept. Boek online een tijdslot voor je bezoek (van 7 tot 15 augustus).

Art Nocturne Knokke gooit het na 46 edities over een volledig nieuwe boeg met de Knokke Art Fair. De beurs neemt gedurende negen dagen de verschillende ruimten van het casino in met moderne of hedendaagse kunst en kunst uit de oudheid. De zaal met de meterslange muurschildering 'Het Betoverde Domein' van René Magritte wordt het speelterrein van Jan De Cock, die er met een totaalinstallatie een kunstenaarsatelier oproept. Boek online een tijdslot voor je bezoek (van 7 tot 15 augustus). Zeedijk-Albertstrand 509, knaf.be De Belgische kunstfotograaf Antoine Rose maakt vanuit een helikopter spectaculaire luchtbeelden van onder meer toeristische stranden. Bij Kim De Molenaer zijn het dan weer de verwijzingen naar de Méditerranée die het vakantiegevoel oproepen. Je ontdekt ze deze zomer allebei in de nieuwe groepstentoonstelling van de Samuel Maenhoudt Gallery (tot 5 september). De Wielingen 3, samuelmaenhoudt.com De Knokse fotograaf Sylvia Jones schitterde in mei in Cultuurcentrum Scharpoord met Morowa, een ode aan de Afrikaanse vrouw waarin ook de mooie hoeden van Fabienne Delvigne een prominente rol spelen. Wie er toen niet geraakte, kan tot 15 september terecht in de Jones Gallery in Het Zoute, en op afspraak ook in de galerie op de Lippenslaan. Echtgenoot Tom D. Jones toont ondertussen poëtische kustlandschappen. Zeedijk 817-818 en Lippenslaan 128, jonesgallery.be Van ontwerper Axel Enthoven worden deze zomer de eerste van zijn vernieuwde Thalys-treinstellen in gebruik genomen. De Maurice Verbaet Gallery focust op de schetsen voor zijn meest succesvolle ontwerpen, die volgens de man zelf meermaals op bierviltjes ontstaan zijn (tot 12 september). Zeedijk 738, mauriceverbaetknokke.com Laagdrempeligheid en instant verwondering troef op De Eerste Parade, een buitententoonstelling op het Canadasquare met Belgische beeldhouwkunst van Constant Permeke tot Thomas Lerooy (tot 11 november). Op de Zeedijk staat de 28ste editie van Sculpture Link ondertussen in het teken van veerkracht, met acrobatische sculpturen van de Franse Nicolas Lavarenne. Moeilijk om hier niet vrolijk van te worden (tot 15 augustus). myknokke-heist.be/eerste-parade, sculpturelink.be Kunstschilder, ontwerper en architect Henry Van de Velde maakte in zijn leven maar een zestigtal schilderijen en 250 tekeningen. Antwerps galerist Ronny Van de Velde - geen nazaat - toont voorbeelden uit zijn eigen verzameling en stelt tegelijk een nieuwe oeuvrecatalogus voor (van 1 augustus tot 26 september). Zeedijk 759, ronnyvandevelde.com De condition humaine is nooit ver weg in het oeuvre van Gilbert & George. De Londenaars creëerden speciaal voor galerie Baronian Xippas nieuwe werken rond de onvoorspelbaarheid van het leven en externe bedreigingen - zoals corona - maar wel met de humoristische stempel die hen kenmerkt (van 7 augustus tot 3 oktober). Zeedijk 731, baronianxippas.com