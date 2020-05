Kroatië zal zijn badplaatsen aan de Adriatische kust komende zomer "zeker" voor toeristen openstellen. Dat bevestigde een topman van de gezondheidsautoriteiten. Er zullen wel specifieke maatregelen gelden.

'We zullen zeker naar de kust kunnen gaan, maar mensen zullen niet in een grote massa op de stranden kunnen samenkomen', vertelde Krunoslav Capak, hoofd van het Kroatische Instituut voor Volksgezondheid, op staatsomroep HRT.

'De lokale overheden, strandeigenaars en hotels zullen er moeten op toezien dat er genoeg ruimte is tussen ligbedden en handdoeken. Het coronavirus circuleert immers nog altijd.' Kroatië, dat sterk afhangt van inkomsten uit de toeristische sector, dringt aan op maatregelen in de Europese Unie om reizen te vergemakkelijken.

De Kroatische autoriteiten hebben zelf hun grenzen gesloten tot zeker 18 mei.

'We zullen zeker naar de kust kunnen gaan, maar mensen zullen niet in een grote massa op de stranden kunnen samenkomen', vertelde Krunoslav Capak, hoofd van het Kroatische Instituut voor Volksgezondheid, op staatsomroep HRT.'De lokale overheden, strandeigenaars en hotels zullen er moeten op toezien dat er genoeg ruimte is tussen ligbedden en handdoeken. Het coronavirus circuleert immers nog altijd.' Kroatië, dat sterk afhangt van inkomsten uit de toeristische sector, dringt aan op maatregelen in de Europese Unie om reizen te vergemakkelijken. De Kroatische autoriteiten hebben zelf hun grenzen gesloten tot zeker 18 mei.