Fenomenale stranden, kalkstenen rotsformaties, tropische regenwouden, mangrovebossen, zeegrotten en talloze idyllische eilandjes: dat is de provincie Krabi in het zuiden van Thailand.

Veel dichter bij een paradijselijke vakantiebestemming dan in Krabi kom je niet: de stranden die tot de mooiste in Thailand behoren, de grillige en begroeide rotsformaties, de heerlijke bewoonde en onbewoonde eilandjes voor de kust, het tropisch begroeide binnenland, de watervallen, warmwaterbronnen en mysterieuze grotten. Ondanks al dit moois is het toerisme er nog lang niet zo sterk ontwikkeld als in andere delen van het land. En Krabi wil voorkomen een prooi te worden van de eigen populariteit. Daarom zijn hoogbouw en lelijke hotelcomplexen er niet toegestaan en is er alleen plaats voor mooie accomodaties zoals resorts met kleine bungalows die goed in het landschap passen.

Krabi nodigt uit tot een weldadige strand- en zonvakantie. Genoeg stranden om uit te kiezen. Sommige daarvan zijn enkel te bereiken per boot en daarom zalig rustig. Railay is zo'n strand waar je naartoe moet varen. Onontdekt is het niet te noemen, maar er worden ook geen busladingen toeristen afgezet. Ao Nang ligt vlakbij de stad Krabi en behoort dan weer tot de drukste en populairste stranden. Ook al vind je er een ruime keuze aan bars en restaurants, een druk nachtleven zoals in Phuket vind je er niet. Klong Muang is een minder bekend strand waar weinig vertier, maar des te meer natuurlijke schoonheid te vinden is. Datzelfde geldt voor Tub Kaek dat op 28 kilometer van de stad Krabi ligt.

Wil je het nog rustiger: neem dan een traditionele longboat en bezoek een van de 150 eilandjes in de Andaman Zee. Sommige zijn bewoond, op andere woont helemaal niemand. De crème de la crème van Andamaneilanden zijn de Koh Phi Phi eilanden die tot de mooiste in heel Zuidoost-Azië behoren. Deze archipel van zes eilandjes komt perfect overeen met wat je je van een tropisch paradijs voorstelt: witte stranden, prachtige rotsformaties, kraakhelder water en kleurrijke tropische vissen en andere zeedieren. De meeste toeristen trekken naar het bewoonde Phi Phi Bon, maar Phi Phi Leh is misschien nog wel mooier. Rustiger in ieder geval want het eilandje is onbewoond.

Wie denkt dat je op Krabi alleen terecht kan voor een strandvakantie, heeft het mis. Krabi is juist een perfecte bestemming voor de actieve en sportieve vakantieganger. Een van de leukste activiteiten is kajakken. Je hebt voortdurend een prachtig zicht op de grillige kust met overal zeegrotten die je van binnen kan bekijken en op de mangrovebossen. Het water beneden je is zo helder dat je de vissen en andere zeedieren onder je kajak door ziet zwemmen. Spring onderweg af en toe uit je kajak om te zwemmen en snorkelen.

Een andere populaire sport in Krabi is rotsklimmen. Dat is ook niet zo vreemd met de enorme kalkrotsen die overal te vinden zijn. Vanaf zo'n rots heb je bovendien een adembenemend uitzicht over de eilandjes en de zee waarin traditionele bootjes dobberen. Een goede plaats om je klimkunsten uit te proberen is Railay Beach (te bereiken met een longtail bootje) waar je onder begeleiding kan klimmen. De routes zijn tussen de twintig en dertig meter lang en lopen langs het strand. Ook sommige rotsen die in de zee staan kan je beklimmen. Een speciale vorm van rotsklimmen is 'Deep Water Soloing'. Je gebruikt daarbij geen touwen omdat je in het water belandt wanneer je naar beneden duikelt. Heb je de top bereikt, dan kan je vanaf zo'n twintig meter hoogte naar beneden in de zee springen.

Daar blijft het niet bij: in Krabi kan je ook duiken, zeilen, snorkelen, de grotten intrekken, vogels kijken, raften, jetskiën of een trektocht door de jungle maken. Een goed voorbeeld van zo'n wandeltocht is die naar de top van Hang Nak berg, het hoogste punt in Krabi. De wandeling is niet moeilijk en meestal niet druk. Bovendien kan je onderweg even een duik nemen in een van de kreken of watervallen en genieten van de fraaie bloemen en planten. Op de top weet je waarom je het deed: een prachtig uitzicht over de blauwe zee, de rotsformaties en de eilandjes.

Een cultureel uitstapje dat je in Krabi zeker niet mag overslaan is de boeddistische Wat Tham Sua (Tijgergrot tempel). Om het tempelcomplex gelegen op een heuvel te bereiken moet je 1237 treden beklimmen. De tempel is een van de heiligste plaatsen in Thailand omdat er een voetafdruk van Boeddha te zien is. De naam 'Tijgergrot' verwijst naar de pootafdrukken van tijgers die er te zien zijn. De tempel werd in 1975 gebouwd bij een grot waar een monnik heenging om te mediteren. Hij zou daar geregeld tijgers gezien hebben.

Het complex omvat verschillende tempels, een groot gouden Boeddhabeeld en een labyrint van grotten waarin monniken wonen. Vanaf de heuvel waarop de Tijgergrot tempel ligt, heb je een schitterend uitzicht over Krabi stad en de natuur eromheen.

