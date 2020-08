Knokke-Heist weigert dagtoeristen zolang de hittegolf duurt. Omdat er zaterdag te veel mensen naar de badstad afzakten, besliste Lippens zondag om dagtoeristen te weren. Die beslissing wordt nu verlengd.

Burgemeester Leopold Lippens had vrijdag al gevraagd om niet naar de kust te reizen en waarschuwde dat de badstad mogelijk dagbezoekers zou weigeren indien het te druk werd. Omdat er zaterdag toch nog heel wat dagtoeristen Knokke-Heist probeerden binnen te komen, besliste Lippens zondag om hen te weren van het grondgebied. Die beslissing wordt nu verlengd tot het einde van de hittegolf. De verlenging van het verbod gebeurt naar aanleiding van de drukte en verschillende incidenten in de kustgemeente. 'Als ik volk blijf toelaten, kan ik de veiligheid hier niet garanderen', zegt Lippens. Blankenberge is sinds maandag wel weer toegankelijk voor dagtoeristen.

Politiecontrole

Wie tijdens de hittegolf naar Knokke-Heist wil afreizen, zal een bewijs moeten voorleggen om de reis te verantwoorden. De toegang wordt beperkt tot inwoners, tweedeverblijvers, verblijfstoeristen en medewerkers van de in Knokke-Heist gevestigde ondernemingen en organisaties. Wie kan aantonen dat hij voor een dag in de gemeente moet zijn, mag wel binnen. 'Als iemand bijvoorbeeld een reservatie heeft in een restaurant hier, mag die persoon natuurlijk komen', aldus Lippens. De politie houdt controles op de invalswegen. Dat zorgde zondag al voor grote files. Wie geen geldige reden heeft om in Knokke-Heist te zijn, moet onmiddellijk rechtsomkeer maken.

