De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM voert als eerste een test uit met het recyclen van maaltijdbakjes en Air New Zealand introduceert eetbare koffiekopjes.

KLM is - naar eigen zeggen - als eerste luchtvaartmaatschappij gestart met het testen van gerecycleerd cateringmateriaal. Maaltijdbakjes, deksels, glazen en bestek werden tijdens vluchten van Vancouver naar Amsterdam ingezameld en gewassen.Tijdens een andere vlucht naar Vancouver worden deze opnieuw gebruikt.

'KLM wil met deze test met gerecycled cateringmateriaal onderzoeken wat het effect is op het milieu en hoe schaalbaar een 'closed loop' zou kunnen zijn. De test past binnen het duurzaamheidsinitiatief van KLM - Fly Responsibly - en moet bijdragen aan de doelstelling om het afvalvolume in 2030 met vijftig procent te reduceren ten opzichte van het niveau van 2011', zegt Martine van Streun, Director Cabin Product & Service Engineering van KLM.

. © KLM

Air New Zealand is ondertussen begonnen met het gebruiken van eetbare koffiekopjes. De kopjes lekken niet, smaken naar vanille en kunnen meteen ook als dessertbakje dienen. Alleen al in de vliegtuigen van Air New Zealand worden jaarlijks acht miljoen koffiekopjes gebruikt. Kort geleden schakelde de Nieuw-Zeelandse vliegmaatschappij al over op koffiekopjes gemaakt van plantaardig materiaal in plaats van plastic. Maar deze eetbare exemplaren zijn nog minder belastend voor het milieu.