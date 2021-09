Een trans-Atlantische retourvlucht kan de wereldeconomie op lange termijn meer dan 3000 dollar kosten aan klimaatschade. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen door vooraanstaande Britse universiteiten, die ook de gevolgen op lange termijn meetellen.

Uit de berekeningen blijkt dat de economische gevolgen van de klimaatverandering tot zes keer groter zijn dan wat tot nog toe werd aangenomen. Dat heeft belangrijke gevolgen, want regeringen over de hele wereld gebruiken ze om de relatieve kosten en baten van klimaatingrepen te beoordelen.

Langere termijn

De bestaande modellen negeren volgens het nieuwe onderzoek enkele belangrijke risico's, omdat ze vooral gericht zijn op de korte termijn. Ze gaan er dus van uit dat bijvoorbeeld overstromingen of droogte op langere termijn geen effecten hebben op de economie.

Droogte, branden, hittegolven en stormen zullen waarschijnlijk ook op lange termijn economische schade veroorzaken.

Maar er zijn steeds meer bewijzen van het tegendeel: droogte, branden, hittegolven en stormen zullen waarschijnlijk ook op lange termijn economische schade veroorzaken, vanwege hun doorwerkende impact op de gezondheid, de begroting van landen en de arbeidsproductiviteit. De Universiteit van Cambridge, City University College London en Imperial College London werkten daarom de modellen bij.

50 procent

"We weten nog niet precies hoeveel effect de klimaatverandering zal hebben op de economische groei op lange termijn", zegt klimaatonderzoeker Chris Brierley van University College London . "Maar het is onwaarschijnlijk dat het nul zal zijn, zoals de meeste economische modellen nu aannemen."

Uit de nieuwe berekeningen blijkt dat de gevolgen van de klimaatcrisis de wereldeconomie tegen eind deze eeuw 37 tot zelfs 51 procent kunnen doen krimpen tegenover een scenario zonder klimaatextremen.

"Klimaatverandering maakt nadelige gebeurtenissen zoals de recente hittegolf in Noord-Amerika en de overstromingen in Europa veel waarschijnlijker", zegt Brierley. "Als we niet langer aannemen dat economieën binnen enkele maanden herstellen van dergelijke gebeurtenissen, ogen de kosten van opwarming veel hoger dan gewoonlijk wordt vermeld. Zelfs als je uitgaat van kleine langetermijneffecten, wordt het verminderen van de uitstoot veel urgenter."

Sociale kost

Op basis van de nieuwe projecties berekenden de auteurs ook een nieuwe 'social cost of carbon': wat een ton uitstoot aan de samenleving kost. Tot nog toe liepen de schattingen daarvan uiteen van 10 tot 1000 dollar per ton. Maar als er rekening wordt gehouden met meer robuuste klimaatwetenschap en bijgewerkte modellen, kan de schade in werkelijkheid meer dan 3000 dollar per ton CO2 bedragen.

Volgens Paul Waidelich tonen de resultaten nog maar eens aan dat het veel goedkoper is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen dan om met de gevolgen van de klimaatverandering om te gaan.

"CO2 uitstoten heeft een prijs voor de samenleving, ook al is het niet direct voor onze eigen portemonnee", zegt Brierley. "De uitstoot van elke persoon zou heel goed kunnen leiden tot kosten voor de mensheid van meer dan 1300 dollar per jaar - oplopend tot meer dan 15.000 dollar als we de effecten van klimaatverandering op de economische groei meerekenen."

Voorkomen is goedkoper

De auteurs geven ook hun schattingen erg uiteenlopend zijn, maar wijzen er op dat dat de mediane waarden veel hoger liggen dan wat nu als leidraad voor beleidsmakers gebruikt wordt. De Amerikaanse regering bijvoorbeeld gaat momenteel uit van een social cost of carbon van zo'n 51 dollar per ton; de Europese emissiehandel van zo'n 61 euro.

Volgens co-auteur Paul Waidelich van de ETH Zürich tonen de resultaten nog maar eens aan dat het veel goedkoper is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen dan om met de gevolgen van de klimaatverandering om te gaan. (IPS)

Uit de berekeningen blijkt dat de economische gevolgen van de klimaatverandering tot zes keer groter zijn dan wat tot nog toe werd aangenomen. Dat heeft belangrijke gevolgen, want regeringen over de hele wereld gebruiken ze om de relatieve kosten en baten van klimaatingrepen te beoordelen.Langere termijnDe bestaande modellen negeren volgens het nieuwe onderzoek enkele belangrijke risico's, omdat ze vooral gericht zijn op de korte termijn. Ze gaan er dus van uit dat bijvoorbeeld overstromingen of droogte op langere termijn geen effecten hebben op de economie.Maar er zijn steeds meer bewijzen van het tegendeel: droogte, branden, hittegolven en stormen zullen waarschijnlijk ook op lange termijn economische schade veroorzaken, vanwege hun doorwerkende impact op de gezondheid, de begroting van landen en de arbeidsproductiviteit. De Universiteit van Cambridge, City University College London en Imperial College London werkten daarom de modellen bij.50 procent"We weten nog niet precies hoeveel effect de klimaatverandering zal hebben op de economische groei op lange termijn", zegt klimaatonderzoeker Chris Brierley van University College London . "Maar het is onwaarschijnlijk dat het nul zal zijn, zoals de meeste economische modellen nu aannemen."Uit de nieuwe berekeningen blijkt dat de gevolgen van de klimaatcrisis de wereldeconomie tegen eind deze eeuw 37 tot zelfs 51 procent kunnen doen krimpen tegenover een scenario zonder klimaatextremen."Klimaatverandering maakt nadelige gebeurtenissen zoals de recente hittegolf in Noord-Amerika en de overstromingen in Europa veel waarschijnlijker", zegt Brierley. "Als we niet langer aannemen dat economieën binnen enkele maanden herstellen van dergelijke gebeurtenissen, ogen de kosten van opwarming veel hoger dan gewoonlijk wordt vermeld. Zelfs als je uitgaat van kleine langetermijneffecten, wordt het verminderen van de uitstoot veel urgenter."Sociale kostOp basis van de nieuwe projecties berekenden de auteurs ook een nieuwe 'social cost of carbon': wat een ton uitstoot aan de samenleving kost. Tot nog toe liepen de schattingen daarvan uiteen van 10 tot 1000 dollar per ton. Maar als er rekening wordt gehouden met meer robuuste klimaatwetenschap en bijgewerkte modellen, kan de schade in werkelijkheid meer dan 3000 dollar per ton CO2 bedragen."CO2 uitstoten heeft een prijs voor de samenleving, ook al is het niet direct voor onze eigen portemonnee", zegt Brierley. "De uitstoot van elke persoon zou heel goed kunnen leiden tot kosten voor de mensheid van meer dan 1300 dollar per jaar - oplopend tot meer dan 15.000 dollar als we de effecten van klimaatverandering op de economische groei meerekenen."Voorkomen is goedkoperDe auteurs geven ook hun schattingen erg uiteenlopend zijn, maar wijzen er op dat dat de mediane waarden veel hoger liggen dan wat nu als leidraad voor beleidsmakers gebruikt wordt. De Amerikaanse regering bijvoorbeeld gaat momenteel uit van een social cost of carbon van zo'n 51 dollar per ton; de Europese emissiehandel van zo'n 61 euro.Volgens co-auteur Paul Waidelich van de ETH Zürich tonen de resultaten nog maar eens aan dat het veel goedkoper is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen dan om met de gevolgen van de klimaatverandering om te gaan. (IPS)