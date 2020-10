Logeren in Vlaanderen vzw pleit voor extra steunmaatregelen voor de toeristische logies. De vzw verwijst naar de extra ondersteuning die er is voor de restaurants en de cafés. 'Ook de brede logiessector voelt de gevolgen van de verstrengde maatregelen van 19 oktober met minder boekingen en meer annulaties.'

'Hoewel logies niet verplicht zijn te sluiten, worden zij evenzeer hard getroffen door het domino-effect van de recente maatregelen. Het stilleggen van het restaurant- en cafébezoek heeft een gigantische impact op het geheel van de toeristische beleving. Door deze sluiting wordt de vakantieganger een belangrijk vakantie-element ontnomen. Vele mensen die in groep zouden willen een uitstap maken, zoals bevriende koppels, en die in een B&B zouden boeken, schrappen nu deze vakanties', verduidelijkt teammanager Sophie De Coninck aan Belga.

'Voeg dat bij een niet-evidente zomer die we gehad hebben, en je begrijpt dat het water bij vele kleinschalige logiesverstrekkers aan de lippen staat. Sommigen weten niet hoe ze moeten overleven.' Omdat zij de voorbije maanden niet verplicht werden om te sluiten konden deze logiesverstrekkers geen aanspraak maken op een aantal eerdere vormen van financiële compensatieregelingen. Logeren in Vlaanderen vraagt daarom met aandrang extra aangepaste steunmaatregelen voor de kleinschalige logies. Bijzondere aandacht dient te gaan naar de grotere vakantiewoningen, die extra getroffen zijn door de crisis, vindt de vzw.

'Na méér dan een half jaar met geen of amper verhuringen en zonder inkomsten staan zij voor een onmogelijke opdracht om nog langer op deze wijze te blijven ondernemen. Nog steeds moeten ze, wegens de beperkte toegelaten 'bubbelgrootte' boekingen noodgedwongen annuleren of worden deze geannuleerd door hun gasten.' (Belga)

