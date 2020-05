De Nederlandse attractieparken en dierentuinen heropenen binnenkort hun poorten.

Dat meldt de Club van Elf, de belangenvereniging van de grootste dagattracties. Wildlands Adventure Zoo in Emmen maakte als eerste bekend om op 25 mei de deuren weer te openen.

Iedere attractie bepaalt in samenspraak met de lokale Veiligheidsregio het precieze openingsmoment. 'Als experts in een veilig dagje uit, weten dagattracties zelf wanneer zij hier klaar voor zijn en zullen dit dan afstemmen met de betreffende instanties', zegt Kees Klesman, directeur van de Club van Elf.

Veilig Samen Uit

De leden werken volgens het protocol Veilig Samen Uit. Attractieparken als Walibi, Duinrell, Slagharen en de Efteling hebben richtlijnen opgesteld voor het gebruik van achtbanen zodat bezoekers en medewerkers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. In dierentuinen als Artis, Burgers' Zoo, Blijdorp en Ouwehands Dierenpark zullen alleen presentaties plaatsvinden als aan de afstandsregels kan worden voldaan.

In musea als het Van Gogh Museum, het Nederlands Openluchtmuseum, het Spoorwegmuseum en Het Scheepvaartmuseum zijn geen groepsrondeleidingen. De musea mogen per 1 juni weer open, maakte het Nederlandse kabinet woensdag bekend. Bezoekers zijn verplicht om voorafgaand aan het bezoek online tickets op datum te reserveren, omdat de dagattracties minder bezoekers doorlaten.

