In de Antwerpse Zoo is, voor het eerst in drie jaar, opnieuw een koningspinguïn ter wereld gekomen.

Het kuiken, dat de naam Urban kreeg, kipte zich eerder deze week een weg uit het ei. De moeder is Ra, die zelf drie jaar geleden geboren werd in de Antwerpse Zoo. DNA-analyse van de Antwerpse zoo wees al uit dat het een mannetje is.

Ra was tot nu de laatste uitbreiding van de tienkoppige kolonie koningspinguïns in Vriesland. Vader is Eddy, die in 2017 uit Edinburgh naar Antwerpen kwam. De eieren van een koningspinguïn hebben doorgaans tussen 52 en 62 dagen broedtijd nodig. Dit exemplaar geraakte op dag 57 helemaal uit het ei, en woog op dat moment 256 gram.

Koningspinguïn © Zoo Antwerpen

'Dat is echt een flinke kleine pinguïn', aldus verzorgster Heidi. 'We hebben wel wat moeten helpen. Het kleintje was een paar dagen eerder al beginnen pikken. Op een gegeven moment hebben we zelf wat gepeld en het kopje eruit gehaald. En dan was het wachten tot de dooier verdwijnt in het lichaampje. Die hangt aan het kuiken met een soort van navelstreng en doet dienst als eerste voeding.'

Koningspinguïn © Zoo Antwerpen

Echte liefde

De geboorte van Urbanis erg speciaal voor Zoo Antwerpen. Ten eerste omdat het drie jaar geleden is dat er een kuiken bij de zes mannetjes en vier vrouwtjes kwam. Ten tweede omdat Ra de mama is. Zij kwam zelf als laatste uit het ei piepen in Zoo Antwerpen en vormt al een hele tijd een hecht koppel met mannetje Eddy (10) die in 2017 uit Edingburgh naar Zoo Antwerpen kwam.

Koningspinguïn © Zoo Antwerpen

'Zo hebben we ook de naam bedacht. Urban betekent 'stedelijk', een baby van twee stedelingen', lacht Heidi. 'Koningspinguïns zijn doorgaans monogaam. Maar deze twee zijn echte tortelduifjes, bijna onafscheidelijk en ze lopen altijd samen.'

Volgens de Zoo zullen bezoekers de komende dagen zeker de kleine aanwinst kunnen proberen spotten onder de beschermende huidplooi van mama of papa.