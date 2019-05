In Antwerpen is een 2.000 vierkante meter grote speeltuin geopend naast de Schelde ter hoogte van het Zuid.

Het gaat om het eerste afgewerkte deel van het deelgebied Sint-Andries en Zuid van de Scheldekaaien, die momenteel en ook nog de komende jaren een volledige make-over krijgen.

De speeltuin is momenteel nog omgeven met hekken omdat er aan stadszijde nog een tijdelijk fietspad naast ligt en aan de rivierkant het gras nog wat moet groeien op de glooiende dijk die er werd aangelegd als extra waterkering. De speeltuin zelf is echter af en kinderen uit de omgeving mogen er daarom nu al vroeger dan gepland gebruik van maken. Volgens schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) op vraag van de buurt, al spelen de nakende verkiezingen allicht ook wel een rol.

. © Belga

'Iedereen kent de problematiek van de Gedempte Zuiderdokken: een bouwput waar we momenteel niet mee verder kunnen', zegt De Ridder. 'Daarom was het extra watertandend uitkijken naar de opening van deze speeltuin. Het is het eerste deel van de Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid dat af is en het zal omgeven worden door groen.'

De speeltuin is 125 meter lang en tussen de 10 en de 15 meter breed en bevat 25 houten speeltuigen. Het noordelijke deel van de speeltuin is gericht op kinderen van 2 tot 6 jaar, het zuidelijke deel op kinderen van 6 tot 12 jaar met een meer uitdagende, avontuurlijke zone met verschillende hoge speeltoestellen. De ondergrond bestaat uit kleine valdempende kiezels omdat zand te snel zou wegwaaien aan de Schelde.