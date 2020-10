In zomer van 2021 opent in het Ruigrijk in de Efteling een nieuw speelbos waar kinderen met en zonder een beperking kunnen spelen.

Het speelbos krijgt de naam Nest!: een plaats waar het voor alle kinderen veilig is om te spelen. Om en door het bos loopt een pad dat toegankelijk is voor kinderen in een rolstoel en in het speelbos zijn er genoeg speelmogelijkheden voor kinderen met een zichtbare en onzichtbare beperking. Zo zal er een rolstoelglijbaan komen en verhoogde zandbakken. Ook komen er prikkelarme plekken waar kinderen rust kunnen vinden als ze daar behoefte aan hebben. Speelbos 'Nest!' wordt gebouwd in het bosje tussen De Vliegende Hollander en de Game Gallery. Een andere attractie waar kinderen 36 lang plezier in beleefden, de Polka Marina, gaat juist sluiten. De bootjes maken op 30 november hun allerlaatste ritje. Na zoveel jaren trouwe dienst zit de levensduur van de koggenmolen erop.