Bellewaerde Aquapark gaat op 1 juli open

Het waterpark is de grootste investering ooit voor Bellewaerde. Zeventien miljoen euro pompt het Franse moederbedrijf Compagnie des Alpes in het Bellewaerde Aquapark. Het attractiepark ging daarvoor niet over één nacht ijs en ondervroeg de markt. Heel wat bezoekers bleken gewonnen voor het idee en dus zette Compagnie des Alpes het licht op groen. Het zwembad is 3.000 vierkante meter groot, telt drie speelzones, een lazy river, jacuzzi's, sauna's en zelfs een restaurantgedeelte.

Europese primeur

De parels aan de kroon zijn de glijbanen Aquaventure en Splash Clash. De Aquaventure glijdt langs een parcours van 117 meter, waarvan zelfs een deeltje in open lucht. Vier personen kunnen er in één band naar beneden glijden. Daarmee heeft Bellewaerde een Europese primeur te pakken.

De Splash Clash bestaat uit twee evenwijdige glijbanen waarin twee bezoekers in een band het tegen elkaar kunnen opnemen in een race. Ze zien elkaar niet maar ingebouwde lichtjes laten weten wie er voorop ligt, en wie nog een inhaalbeweging moet inzetten. Deze baan is 105 meter lang, en beide tubes kennen een verval van 13 meter. Nadien worden de banden automatisch terug naar boven gebracht.

Bellewaerde wil hiermee vooral families aanspreken en ziet Aquapark volledig complementair aan het attractie- en dierenpark. De investering gaat gepaard met zeker tien bijkomende jobs, op piekmomenten zelfs twintig jobs.

Aan de bouw ging ook een archeologisch vooronderzoek vooraf omdat het park op het front van de Eerste Wereldoorlog ligt. Er kwamen onder meer loopgraven, munitie en zelfs enkele stoffelijke overschotten naar boven die zullen herbegraven worden.