De Keukenhof blijft dit jaar gesloten voor bezoekers, maar de tuinen liggen er net zo prachtig bij als anders. Daarom nodigt Keukenhof bezoekers uit om virtueel op bezoek te komen.

Keukenhof, het grootste bloemenpark ter wereld, zou eigenlijk op 21 maart open gegaan zijn voor publiek. Maandenlang waren tuinmannen druk bezig met het planten van meer dan zeven miljoen bloembollen van tulpen, narcissen, hyacinten, lelies, krokussen en andere bloemen. De tuinen hebben ieder jaar een ander thema en dit jaar staan de tuinen onder het motto 'World of Colours' in het teken van diversiteit in culturen en religies.

Keukenhof © Getty Images

De tuinen staan er ondertussen net zo schitterend bij als andere jaren. Alleen de bezoekers ontbreken. Keukenhof wil het publiek toch mee laten genieten van de bloemenpracht: 'Als mensen niet naar de Keukenhof kunnen komen, brengen we Keukenhof naar de mensen.'

Daarom plaatst Keukenhof geregeld foto's en filmpjes online waarin tuinmannen uitleg geven over de tuinen en de bloemen en laten zien hoe mooi de verschillende delen van het park zijn. Deze tuinman vertelt bijvoorbeeld over de hyacint, maar op het You Tube-kanaal van Keukenhof vind je veel meer filmpjes.

