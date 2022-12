Kerst aan de kust is populair: 30 procent meer reservaties

De kust noteert al dertig procent meer online gereserveerde hotelkamers voor de kerstvakantie dan vorig jaar. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het toeristisch provinciebedrijf Westtoer. Het is sinds 2020 de eerste kerstvakantie zonder coronamaatregelen.

De tien kustgemeenten gaan na twee jaar nog eens een kerstvakantie zonder coronamaatregelen tegemoet. De toeristische sector aan zee is volgens Westtoer dan ook positief over de vakantieweken. Heel wat Belgen kiezen ervoor om enkele dagen aan de kust te verblijven in de vakantie.

Op basis van de cijfers van online boekingen noteren kusthotels dertig procent meer gereserveerde hotelkamers dan vorig jaar. Vooral de eerste week van de kerstvakantie is drukbezet. Traditioneel is oudejaarsavond de drukste nacht van de vakantie voor kusthotels. Voorlopig heeft 31 december met zestig procent dan ook de hoogste bezettingsgraad. “De kusthotels hopen bij goed weer op extra last-minute reservaties. Die late boekingen zijn een belangrijke trend in de hotelsector aan de kust”, klinkt het bij Westtoer.

De verhuurkantoren van vakantiewoningen zijn volgens Westtoer positief over de boekingen voor de komende kerstvakantie. “Boekingen in de kerstvakantie zijn meestal voor een week. Afhankelijk van het weer verwachten ook de verhuurkantoren ook nog last-minute reservaties.” Naast verblijfstoeristen worden ook opnieuw tal van tweede verblijvers verwacht aan zee tijdens de kerstvakantie.