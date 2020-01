Het sakura seizoen in Japan - de tijd dat de kersenbloesem in bloei staat - zal dit jaar vroeger zijn dan normaal.

Het sakura seizoen in Japan trekt ieder jaar miljoenen toeristen uit de hele wereld. De uitbundig bloeiende kersenbloesem kleurt hele delen van het land roze. Het bewonderen van deze kleurenpracht is dan ook een eeuwenoude Japanse traditie en wordt 'hanami' genoemd.

Wil je genieten van de sakura, dan moet je wel precies op het juiste moment komen, want de bomen bloeien maar zo'n twee weken per jaar. De meeste plaatsen in Japan genieten in maart of april van de volle bloei, 'mankai' genoemd. Dit jaar zal de 'mankai' vroeger zijn dan andere jaren, schrijft Lonely Planet.

. © Getty Images

De Japan Meteorological Corporarion (JMC) houdt nauwgezet bij wanneer je op welke plaats moet zijn. JMC voorspelt voor duizend plaatsen wanneer de mankai zal plaatsvinden. In het gehele land zal het vroeger zijn dan andere jaren. Zo moet je in Tokio en Kochi al vanaf 23 maart komen kijken, in Kagoshima en Osaka vanaf 25 maart, in Ishikawa vanaf 1 april, in Nagano vanaf 9 april en in Hokkaido ten slotte vanaf 5 mei.

. © Getty Images

JMC heeft de handige app 'Sakura Navi' in de App Store en Google Play gelanceerd waarop je alle informatie over de kersenbloesem van dag tot dag kan volgen zodat je zeker weet dat je op het juiste moment op de juiste plaats bent.

