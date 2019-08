Jacques Brel vereeuwigd op gigantische muurtekening: deze artiesten gingen hem voor

Het nieuwe streetart-portret toont een geel geverfde Jacques Brel. Met de blik op oneindig kijkt hij uit over de woonblokken van de volkswijk Montmarin in Vesoul. Brel maakte de Franse gemeente ruim vijftig jaar geleden beroemd met zijn liedje Vesoul.

De muurschildering is van de hand van de Franse artieste Pink Art Roz (44). Zij gebruikte sjablonen voor het enorme portret en werkte vanop een hoogtewerker. Er was in totaal 175 liter verf nodig voor het muurschilderij, dat 28 bij 12 meter groot is. 'Jacques Brel is een zanger die verschillende generaties overstijgt', zegt Pink Art Roz. 'Ik wou van hem de brug maken tussen de volkswijk Montmarin en het hart van de stad, die van elkaar gescheiden worden door een drukke weg. Omdat het portret van ver te zien is, creëert het een gemeenschappelijke identiteit in verschillende delen van de stad.'

Jacques Brel is niet de enige bekende artiest die een artistieke hommage kreeg op straat. Ook David Bowie, Amy Winehouse, Aretha Franklin en vele anderen prijken op streetart-kunstwerken over de hele wereld. Een overzicht.







Jacques Brel in Vesoul © AFP / Sébastien Bozon .







Prince in Sydney © Brendon Thorne/Getty Images .







David Bowie en Lemmy van Motörhead in Venice, Californië © Brian Gove/Getty Images .







Aretha Franklin in Londen © Richard Baker/In Pictures via Getty Images .







The Rolling Stones in Dublin © Artur Widak/NurPhoto via Getty Images .







Frankie Knuckles in Chicago © Raymond Boyd/Getty Images .







David Bowie in Jersey City, New Jersey © Gary Hershorn/Getty Images .







Amy Winehouse in Londen © Mike Kemp/In Pictures via Getty Images .