De 'muziekkunst van het jachthoornblazen op Franse hoorn' wordt opgenomen op de Unesco-lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Dat meldt Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en zijn collega van de Franse gemeenschap, Bénédicte Linard.

De lijst van het immateriële erfgoed verzamelt tradities die we hebben geërfd van vorige generaties. Het kan bijvoorbeeld gaan om sociale praktijken en rituelen, festiviteiten, of ambachten en vakmanschap.

Het dossier van het jachthoornblazen werd in 2019 ingediend door Frankrijk, met België, Luxemburg en Italië als mede-ondertekenaars. De beoordeling van het dossier nam anderhalf jaar in beslag.

De Benelux Jachthoorn Federatie telt 14 groepen in Wallonië en Brussel, en 9 in Vlaanderen. De Franse jachthoorn wordt geblazen in een formatie waarin meerdere jachthoornblazers in verschillende stemmen samenspelen. Het repertoire breidt nog steeds uit met nieuwe composities of door samenspel met andere muziekinstrumenten zoals orgel, orkest of koor. Het instrument wordt in Vlaanderen gebruikt tijdens concerten of om ceremonieën en feestelijke evenementen, zoals Sint-Hubertusvieringen, op te luisteren.

