De verplichte miniquarantaine van vijf dagen die Italië oplegt aan reizigers uit landen van de Europese Unie, wordt zondag beëindigd. Ook Denemarken versoepelt vanaf vrijdag de regels voor toeristen.

De Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza heeft een verordening ondertekend die de toegang toelaat voor mensen uit de Europese Unie, Schengen-zone, Groot-Brittannië en Israël, mits een negatieve coronatest, klinkt het vrijdag. Italië rekent op de buitenlandse toeristen om zijn economie aan te zwengelen. De toeristische sector is immers goed voor zowat 13 procent van het bbp van Italië.

De minister kondigt ook aan dat nieuwe luchthavens voor "COVID-vrije" vluchten uit meer landen geopend zullen worden. Dat systeem voorziet in een negatieve coronatest bij vertrek en een andere bij aankomst, en was al in voege tussen de Verenigde Staten en de luchthavens van Rome en Milaan. Het zal uitgebreid worden naar de luchthavens van Venetië en Napels en tot de landen Canada, Japan en de Verenigde Arabische Emiraten.

Denemarken

Denemarken versoepelt vanaf vrijdag de regels voor toeristen. Reizigers uit EU- en Schengenlanden zullen geen goede reden meer moeten geven om het land binnen te mogen. De nieuwe regel geldt voor landen waar de coronasituatie niet te ernstig is.

Wie naar Denemarken reist zal wel nog steeds een negatieve test moeten voorleggen en in quarantaine moeten gaan bij aankomst, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagavond. Dat geldt niet voor mensen die al gevaccineerd zijn of die eerder een coronabesmetting opliepen. Wie reist uit de grensgebieden met Duitsland of Zweden moet niet in quarantaine, maar moet enkel nog een negatieve test voorleggen die maximaal 72 uur oud is.

De quarantaineverplichtingen voor landen met redelijke coronacijfers verdwijnen vanaf 26 juni, melden bronnen binnen het ministerie. Volledig gevaccineerde mensen uit veel EU- en Schengenlanden mogen sinds begin mei het land weer binnen. Het gaat dan om landen waar minstens code oranje geldt, wat betekent dat de situatie niet te ernstig is en waar de zorgwekkende virusvarianten niet te hard woekeren.

Reizen is toegelaten, maar wordt momenteel afgeraden. Bij terugkeer moet je mogelijk in quarantaine. Check voor vertrek de laatste maatregelen opdiplomatie.belgium.be.

(Belga)

