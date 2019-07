Meer dan 10.000 mensen hebben een petitie ondertekend waarin wordt aangedrongen om maximum één cruiseschip per dag te laten aanmeren in Palma de Mallorca.

Het Spaanse eiland Mallorca leeft van toerisme: elk jaar meren zo'n 500 gigantische cruiseschepen aan in de stad, goed voor zo'n twee miljoen passagiers. Die overspoelen dan het stadje voor één dag, zonder al te veel te consumeren.

Nu willen de eilandbewoners een limiet op het aantal cruiseschepen dat dagelijks aanmeert in Palma de Mallorca. In hun petitie eisen ze een maximum van één schip per dag, en 4.000 passagiers.

'Het cruisetoerisme is zo hard toegenomen dat het niet langer duurzaam en gewenst is. Het heeft een serieuze impact op het leefmilieu', zo staat te lezen in het document dat intussen al door 11.000 eilandbewoners werd ondertekend.