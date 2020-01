Het voorbije jaar werden er wereldwijd anderhalf miljard internationale toeristen geteld.

Dat is vier procent meer dan in 2018, zo blijkt uit de wereldtoerismebarometer van de UNWTO. Het is al het tiende jaar op rij dat het internationale toerisme toeneemt, maar de groei vertraagde het voorbije jaar, onder meer door de zwakkere conjunctuur, de brexit en het faillissement van touroperator Thomas Cook.

In 2017 en 2018 groeide het aantal toeristen met respectievelijk zeven enzes procent. Maar die groeicijfers waren uitzonderlijk, klinkt het bij de wereldtoerisme-organisatie. 'Nu zitten we weer op normale niveau's (...) In deze tijden van onzekerheid en volatiliteit, blijft de toerismesector een betrouwbare economische groeimotor'. Ook voor dit jaar wordt opnieuw een groei van drie à vier procent verwacht.

Toename in alle regio's

In 2019 kenden alle regio's in de wereld een toename van het aantal toeristen. Maar in een aantal gebieden, zoals Europa en Azië, was de groei wat lager, door onder meer het faillissement van Thomas Cook en spanningen in Hongkong. Ook in Afrika vertraagde de groei (+ vier procent tegenover + negen procent in 2018). In het Midden-Oosten daarentegen steeg het aantal toeristen flink: + acht procent tegen + drie procent in 2018.

Frankrijk, Spanje en de VS blijven, op basis van voorlopige cijfers, de belangrijkste toeristische bestemmingen ter wereld.

