Meet The Masters volgt de expo Beyond Bruegel op die goed was voor meer dan 60.000 bezoekers in een jaar tijd. Dankzij videoanimatie en 360°-projecties kan de bezoeker de werken van de Vlaamse meesters Jan Van Eyck, Pieter Bruegel en Peter Paul Rubens live verkennen.

De multimediale tentoonstelling neemt hen via hoogtechnologische beelden en ruimtevullende projecties mee tot in het atelier van de Vlaamse meesters. Daar komen de schilderijen tot leven tot in de kleinste details, een hoorspel levert de historische achtergrond.

De verhaallijn komt van kunsthistorici en experts, op basis van literatuur en geschriften. De verschillende personages van het hoorspel werden ingesproken door bekende Belgische stemmen zoals Nico Sturms (Arthur, bezoeker aan de ateliers), Damiaan De Schrijver (Rubens), Stan Lee Cole (Bruegel) en Tom Vermeir (Van Eyck).

Praktisch

Meet The Masters is te bezoeken vanaf 27 augustus, van dinsdag tot zondag, 10 tot 18 u. Tickets voor kinderen van 6 tot 16 jaar kosten 7 euro op weekdagen, 8 euro in het weekend. Voor volwassenen is dat respectievelijk 10 en 11 euro. Voor kinderen tot 6 jaar is de expo gratis.

