De schoonheid die wind en zand in samenspel creëren, is op z’n zachtst uitgedrukt ontzagwekkend. Een overzicht van de meest imposante, grote en uitgestrekte duinen in de wereld.

De glooiende, poederzachte, constant veranderende zandbergen zijn een streling voor het oog en ze stralen ultieme sereniteit en rust uit. Daarnaast vormen ze ook de ideale locatie voor avonturen zoals sandboarding of wandelen.

Cerro Blanco – Peru

Cerro Blanco in Peru gekleurd door de zonsondergang © Getty Images

Duna Medanoso – Venezuela

Duna Medanonso in Venezuela © Getty Images

Badain Jaran – China

Badain Jaran in China © Getty Images

Issaouane Erg – Algerije

Issaouane Erg in Algerije © Getty Images

Big Daddy Dune – Namibië

Big Daddy Dune in Namibië © Getty Images

Star Dune – Verenigde Staten

Star Dune in USA, Colorado © Getty Images

Mingsha Shan – China

Mingsha Shan in China © Getty Images

Grande Dune du Pilat – Frankrijk