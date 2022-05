Dit zijn de fijnste plaatsen voor een ontspannen vakantie

Van de Dode Zee waarin je blijft drijven zonder er moeite voor te hoeven doen tot het door regenwouden omringde kunstenaarsdorpje Ubud in Indonesië: honderd plaatsen in de wereld waar je volledig tot rust kan komen.

Van de Dode Zee op de grens tussen Israël en Jordanië waar je in blijft drijven zonder er moeite voor te hoeven doen tot Joshua Tree National Park in Californië waar je een stevige wandeling kan combineren met het kijken naar een heldere hemel met duizenden sterren en van het ruige Schotse Skye Island tot het door regenwouden omringde kunstenaarsdorpje Ubud op het Indonesische eiland Bali: Psychic World ging op zoek naar de plaatsen in de wereld waar je tijdens je vakantie het beste tot rust kan komen. Ze plozen daarvoor reisartikels op websites zoals Trips to Discover, CNN, The Guardian en Thrillist uit en combineerden dit met beoordelingen op Instagram. Op die manier konden ze een lijst samenstellen van honderd plaatsen die garant staan voor een zorgeloze vakantie en waarvan je als herboren weer thuiskomt.