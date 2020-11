De inheemse Mro-gemeenschap in Bangladesh protesteert tegen de bouw van een vijfsterrenhotel in de heuvels van hun voorouderlijke land. Ze krijgen nu de hulp van Amnesty International, dat oproept om de bouw van het luxe resort te stoppen. Eén van de actievoerders legt uit waarom de Mro de komst van het hotel zo vrezen.

Het hotel is een gezamenlijk project van een welzijnsorganisatie en een lokaal conglomeraat. Volgens de krant Daily Star zal de bouw naar verwachting zes dorpen rechtstreeks treffen en een honderdtal dorpen indirect.

Bang

Reng Young Mro, een masterstudent die tegen de komst van het luxehotel heeft geprotesteerd, zegt dat de leden van de inheemse gemeenschap Mro bang zijn om verdreven te worden van hun voorouderlijke land of uitgezet te worden nadat het hotel is gebouwd. Ze zijn ook bezorgd hun inkomstenbronnen te verliezen.

Veel lokale activisten van de Mro-gemeenschap protesteren al weken tegen het project, dat zich volgens de bouwplannen kan uitstrekken over duizend hectare van het inheemse land.

Afgelopen maandag (23 november) heeft Amnesty International een verklaring uitgestuurd waarin de autoriteiten in Bangladesh worden opgeroepen om te luisteren naar de eisen van de Mro en rekening te houden met hun bezorgdheden.

. © Getty Images

'De bouw van een vijfsterrenhotel onder deze omstandigheden zou in strijd zijn met de verantwoordelijkheid en inzet van de Bengalese autoriteiten om de rechten van de inheemse volkeren te beschermen en te bevorderen. In de plaats moet de inheemse gemeenschap de nodige steun krijgen om hun eigen ontwikkelingsplannen te realiseren, bijvoorbeeld door voor hen de toegang tot onderwijs en elektriciteit te verbeteren', staat in de verklaring die als conclusie oproept tot de onmiddellijke stopzetting van het project.

Dit kan anders 'het sociale, economische, traditionele en culturele weefsel van de gemeenschap vernietigen', waarschuwt de mensenrechtenorganisatie.

Geen 'verbetering' nodig

Een vertegenwoordiger van het conglomeraat dat het hotel bouwt, zei aan verschillende nieuwsmedia dat de lokale overheid een aandeel van 8 procent heeft in het project. Lokale leiders hebben dit ontkend.

Young zegt dat degenen die het hotel willen bouwen, moeten begrijpen dat de Mro geen 'verbeteringen' willen worden opgedrongen, maar de voorkeur geven aan ontwikkeling op hun eigen voorwaarden.

'Ze bedriegen ons. Het project zal alleen maar winst voor hen betekenen, terwijl de lokale bevolking niets van de voordelen zal kunnen meepikken', zegt hij.

. © Getty Images

Hoe bezorgd bent u over de komst van dit hotel?

Reng Young Mro: "De lokale bevolking leeft in angst voor wat er komen gaat. De mensen maken zich zorgen over verschillende zaken: ze moeten getuige zijn van de bouw op hun oude land. Het project beslaat een groot gebied, waar de bevolking een heilige ruimte voor zichzelf heeft gecreëerd, begraafplaatsen heeft gebouwd en een gemeenschap heeft gecreëerd. Velen zijn ook afhankelijk van dit land om in hun levensonderhoud te voorzien.

"Ondertussen heeft het projectmanagement ook plannen voor verschillende soorten van amusement, zoals een kabelbaan tussen de heuvels."

Wat zijn uw specifieke zorgen over dergelijke faciliteiten?

'Als er kabelbanen worden gespannen tussen de heuvels, en toeristen in cabines heen en weer gaan, maken we ons zorgen over de impact daarvan op het leven van de lokale bevolking. Er is ook de vrees dat de lokale bevolking uitgezet kan worden. De Mro-gemeenschap houdt er echt van om een eenvoudig leven in eenzaamheid te leiden. Dit wordt nu belemmerd.

Het gebied is uitgestrekt maar het lijkt er bijvoorbeeld op dat er wegen worden aangelegd naar en door de dorpen. Als toeristen deze plaatsen dan gaan bezoeken, zal dit de privacy van de lokale bevolking verstoren. Als gevolg hiervan zullen velen zelf vertrekken, of het zal hen worden gevraagd om te verhuizen - dat is de angst.

Mensen hebben hier weinig opleiding, dus voor ons volk is het idee van een 'verbeterd leven' eerder onbekend. Maar wat voor goeds kan een vijfsterrenhotel doen?'

Bent u bang door de protesten die de Mro-gemeenschap tegen dit project organiseert?

'Ja natuurlijk, er is veel angst. Allereerst werd er geen initiatief genomen om met ons in gesprek te gaan. Daarom hebben we gevraagd voor eenvoudige bemiddeling, zodat we kunnen uitleggen dat we willen vasthouden aan onze cultuur, dat we ons normale leven kunnen blijven leiden.

Daarom is er protest: we willen geen vijfsterrenhotel. En die protesten zullen zeker de belangen raken van zij die het hotel bouwen. Daarom leven we in angst voor vergelding.'

Hoe reageert u op de rechtvaardiging voor de bouw van het hotel?

'De bouwraad zegt dat ze het project met lokale leiders heeft besproken. Ja, er was een summier overleg, maar ze mikken nu op meer ruimte dan ze aanvankelijk hebben besproken. Zelfs als ze slechts twintig hectare afnemen en er hotels bouwen, moeten ze dit met ons bespreken. Wij vragen aan de internationale gemeenschap om ons te steunen in ons verzoek om de bouw te stoppen.

Wettelijk gezien moet elke instelling samenwerken met de lokale leiders en hun toestemming genieten. Dat is hier allemaal niet het geval.

Samira Sadeque

Het hotel is een gezamenlijk project van een welzijnsorganisatie en een lokaal conglomeraat. Volgens de krant Daily Star zal de bouw naar verwachting zes dorpen rechtstreeks treffen en een honderdtal dorpen indirect.Reng Young Mro, een masterstudent die tegen de komst van het luxehotel heeft geprotesteerd, zegt dat de leden van de inheemse gemeenschap Mro bang zijn om verdreven te worden van hun voorouderlijke land of uitgezet te worden nadat het hotel is gebouwd. Ze zijn ook bezorgd hun inkomstenbronnen te verliezen.Veel lokale activisten van de Mro-gemeenschap protesteren al weken tegen het project, dat zich volgens de bouwplannen kan uitstrekken over duizend hectare van het inheemse land.Afgelopen maandag (23 november) heeft Amnesty International een verklaring uitgestuurd waarin de autoriteiten in Bangladesh worden opgeroepen om te luisteren naar de eisen van de Mro en rekening te houden met hun bezorgdheden.'De bouw van een vijfsterrenhotel onder deze omstandigheden zou in strijd zijn met de verantwoordelijkheid en inzet van de Bengalese autoriteiten om de rechten van de inheemse volkeren te beschermen en te bevorderen. In de plaats moet de inheemse gemeenschap de nodige steun krijgen om hun eigen ontwikkelingsplannen te realiseren, bijvoorbeeld door voor hen de toegang tot onderwijs en elektriciteit te verbeteren', staat in de verklaring die als conclusie oproept tot de onmiddellijke stopzetting van het project.Dit kan anders 'het sociale, economische, traditionele en culturele weefsel van de gemeenschap vernietigen', waarschuwt de mensenrechtenorganisatie.Een vertegenwoordiger van het conglomeraat dat het hotel bouwt, zei aan verschillende nieuwsmedia dat de lokale overheid een aandeel van 8 procent heeft in het project. Lokale leiders hebben dit ontkend.Young zegt dat degenen die het hotel willen bouwen, moeten begrijpen dat de Mro geen 'verbeteringen' willen worden opgedrongen, maar de voorkeur geven aan ontwikkeling op hun eigen voorwaarden.'Ze bedriegen ons. Het project zal alleen maar winst voor hen betekenen, terwijl de lokale bevolking niets van de voordelen zal kunnen meepikken', zegt hij.Hoe bezorgd bent u over de komst van dit hotel?Reng Young Mro: "De lokale bevolking leeft in angst voor wat er komen gaat. De mensen maken zich zorgen over verschillende zaken: ze moeten getuige zijn van de bouw op hun oude land. Het project beslaat een groot gebied, waar de bevolking een heilige ruimte voor zichzelf heeft gecreëerd, begraafplaatsen heeft gebouwd en een gemeenschap heeft gecreëerd. Velen zijn ook afhankelijk van dit land om in hun levensonderhoud te voorzien."Ondertussen heeft het projectmanagement ook plannen voor verschillende soorten van amusement, zoals een kabelbaan tussen de heuvels."Wat zijn uw specifieke zorgen over dergelijke faciliteiten?'Als er kabelbanen worden gespannen tussen de heuvels, en toeristen in cabines heen en weer gaan, maken we ons zorgen over de impact daarvan op het leven van de lokale bevolking. Er is ook de vrees dat de lokale bevolking uitgezet kan worden. De Mro-gemeenschap houdt er echt van om een eenvoudig leven in eenzaamheid te leiden. Dit wordt nu belemmerd.Het gebied is uitgestrekt maar het lijkt er bijvoorbeeld op dat er wegen worden aangelegd naar en door de dorpen. Als toeristen deze plaatsen dan gaan bezoeken, zal dit de privacy van de lokale bevolking verstoren. Als gevolg hiervan zullen velen zelf vertrekken, of het zal hen worden gevraagd om te verhuizen - dat is de angst. Mensen hebben hier weinig opleiding, dus voor ons volk is het idee van een 'verbeterd leven' eerder onbekend. Maar wat voor goeds kan een vijfsterrenhotel doen?'Bent u bang door de protesten die de Mro-gemeenschap tegen dit project organiseert?'Ja natuurlijk, er is veel angst. Allereerst werd er geen initiatief genomen om met ons in gesprek te gaan. Daarom hebben we gevraagd voor eenvoudige bemiddeling, zodat we kunnen uitleggen dat we willen vasthouden aan onze cultuur, dat we ons normale leven kunnen blijven leiden.Daarom is er protest: we willen geen vijfsterrenhotel. En die protesten zullen zeker de belangen raken van zij die het hotel bouwen. Daarom leven we in angst voor vergelding.'Hoe reageert u op de rechtvaardiging voor de bouw van het hotel?'De bouwraad zegt dat ze het project met lokale leiders heeft besproken. Ja, er was een summier overleg, maar ze mikken nu op meer ruimte dan ze aanvankelijk hebben besproken. Zelfs als ze slechts twintig hectare afnemen en er hotels bouwen, moeten ze dit met ons bespreken. Wij vragen aan de internationale gemeenschap om ons te steunen in ons verzoek om de bouw te stoppen.Wettelijk gezien moet elke instelling samenwerken met de lokale leiders en hun toestemming genieten. Dat is hier allemaal niet het geval.Samira Sadeque