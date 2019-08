Indonesiër stapt 700 kilometer achteruit tegen ontbossing

De Inodonesische man Medi Bastoni wandelt van zijn woning op een vulkaan op Oost-Java naar Jakarta, de hoofdstad die 700 kilometer verder ligt. De wandelaar doet dat bovendien achteruit om aandacht te vragen voor de ontbossingen in zijn land waar in een halve eeuw al zo'n 74 miljoen hectare is gekapt.

Medi Bastoni, een 43-jarige vader van vier, vertrok half juli op zijn zware, omgekeerde reis, met als doel de hoofdstad te bereiken tegen 16 augustus, een dag voor de verjaardag van de Onafhankelijkheid van Indonesië. De wandelaar stapt elke dag 20 tot 30 kilometer achteruit onder de brandende zon, met een achteruitkijkspiegel bevestigd aan zijn rugzak om te voorkomen dat hij tegen voorwerpen of mensen botst. 'Natuurlijk ben ik uitgeput, maar ik ben bereid dit te doen om te vechten voor de volgende generatie,' zegt Bastoni. Onderweg moedigen supporters hem aan, brengen hem maaltijden of bieden hem een overnachtingsplaats aan. Bastoni vertrekt altijd bij zonsopgang om op schema te blijven. Bij aankomst in Jakarta hoopt Bastoni president Joko Widodo te ontmoeten om de ontbossing aan te kaarten in een gesprek. Indonesië is wereldwijd de grootste producent van palmolie. Voor de ontginning van deze kostbare olie moeten tropische regenwouden massaal worden omgehakt, waardoor Indonesië lijdt onder een van de hoogste ontbossingspercentages ter wereld. Lees ook: Kan palmolie ooit écht duurzaam zijn?