In kaart: dit zijn de meest LGBTQ+-vriendelijke vakantiebestemmingen

Hand in hand wandelen en vreemde blikken krijgen van omstaanders of een hotelkamer boeken voor twee en aparte eenpersoonsbedden krijgen: het zijn ongemakken die LGBTQIA+-personen al eens meemaken. Wij maakten een overzicht van de meest LGBTQ+-vriendelijke vakantiebestemmingen en spraken met reisorganisatie Travitude.

België staat op nummer twee in de Rainbow Index van ILGA Europa, de Europese Regio van de Internationale Lesbian, Gay, Bisexual, Trans en Intersex Association. Ons land is dus een van de meest queer-vriendelijke plekken van Europa. Maar hoe werkt die Rainbow Index nu precies? ILGA bestudeert daarvoor de nationale wetgeving in deze gebieden: gelijkheid en antidiscriminatie, familie, haatmisdrijven en haatspraak, gendererkenning, interseks lichamelijke integriteit, maatschappelijke ruimte en asiel.

Ook voor niet-Europese landen bestaat er zo’n rangschikking: de LGBTQ+ Travel Safety Index van Asher & Lyric. Dat is een Amerikaanse reisblog die 203 landen vanuit de hele wereld heeft geordend op basis van gegevens van onder andere Human Rights Watch en ILGA World. Wij bundelden deze gegevens in een handig overzicht.

Binnen Europa

Malta

Dit is het meest LGBTQIA+-vriendelijke land van Europa en de enige concurrent voor België. LGBTQIA+-rechten zijn er opgenomen in de grondwet, zoals de erkenning van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Je hoeft je dus geen zorgen te maken wanneer je als queer koppel hand in hand het land gaat ontdekken. Wil je eens een EuroPride gaan bezoeken? Dan moet je van 7 tot 17 september in de hoofdstad Valletta zijn. EuroPride is het grootste Pride-evenement van Europa en wordt elk jaar in een andere stad georganiseerd.

Denemarken

Ook in Denemarken wordt deze zomer nog Pride gevierd van 12 tot 20 augustus. Het land staat derde in de Rainbow Index en is daarom een van de veiligste landen waar je als LGBT+-persoon kunt rondreizen. Dat heeft het onder andere te danken aan zijn strikte wetten in verband met publieke veiligheid, haatmisdaden en -spraak. LGBT+ Denmark heeft op 23 juni 2023 bovendien haar 75-jarige bestaan gevierd. Het is de tweede oudste LGBT+-organisatie ter wereld, na het Wissenschaftlich-humanitäres Komitee dat in 1897 werd opgericht in Berlijn. Komende herfst kun je nog genieten van cultuurhistorische festiviteiten in het teken van het jubileum van de organisatie. Het voorlopige programma vind je hier.

Spanje

Ook in Spanje kun je als queer persoon met een gerust hart rondtrekken. Het land staat vierde in de Rainbow Index en scoort uitstekend op veiligheid van de maatschappelijke ruimte. Daarna volgen regelgeving rond inclusiviteit in het familieleven en wetten rond gelijkheid en non-discriminatie. Sommige daarvan zijn wel enkel van toepassing in bepaalde gebieden van het land, zoals Catalonië en Navarra. Wil je zeker zijn, dan ga je die info best hier nog even na. Haatmisdaden en -spraak blijven jammer genoeg een probleem in het land met een recordaantal misdrijven tegen LGBT+-personen in 2021.

IJsland

Dit jaar kun je in augustus de Pride gaan bezoeken in Reykjavík. Wettelijke inclusiviteit van LGBTQ+-personen is er het afgelopen decennium sterk op vooruit gegaan in IJsland. Toch zijn gelijkheid in verband met seksuele geaardheid en genderidentiteit niet opgenomen in de grondwet, maar in 2022 heeft het land wel een actieplan opgesteld. 21 acties en een reeks investeringen moeten in de periode 2022-2025 gelijkheid van queer personen bevorderen en discriminatie tegengaan. In de praktijk heeft het land nog werk aan de winkel: haatspraak en -misdaden blijven een probleem. Ook in 2022 vonden verschillende incidenten plaats.

Finland

Ook Finland besteedt de nodige aandacht aan gelijkheid in verband met seksuele geaardheid: het is er opgenomen in de grondwet. Het land staat op nummer zes in de Rainbow Index en scoort goed op het aantal wetten in verband met veiligheid in de publieke ruimte. Homoseksualiteit is er legaal sinds 1971, maar homokoppels kunnen er pas trouwen sinds 2017. De overheid nam, net zoals voorheen, ook dit jaar deel aan Helsinki Pride. Dat botste op kritiek van bepaalde ministers.

Luxemburg

Dichter bij huis doet Luxemburg het ook goed wat inclusiviteit betreft. Het land staat op de zevende plaats in de Rainbox Index en heeft de afgelopen twintig jaar een heuse sprong gemaakt op vlak van inclusieve wetten. Die zijn er de afgelopen twee decennia namelijk verdubbeld. In 2018 implementeerde Luxemburg bijvoorbeeld de Gender Recognition Act, die het verbiedt om een genderverandering in het bevolkingsregister enkel toe te staan na een psychiatrische diagnose of medische tussenkomst. Ook regelgeving in verband met veiligheid van de openbare ruimte staat er op punt. Een tip: wil je graag met een gerust hart het uitgaansleven van Luxemburg gaan ontdekken, kijk dan eens naar de evenementen van Pipapo. Die organisatie riep vorig jaar het Safer Night initiatief in het leven, waarbij getrainde teams bewustwording promoten in het nachtleven.

Zweden

Van 31 juli tot 6 augustus kun je de 25ste verjaardag van de Stockholm Pride vieren. Je bent in Zweden grondwettelijk beschermd tegen discriminatie op vlak van seksuele geaardheid, maar niet op vlak van genderidentiteit. Het land staat op de achtste plaats in de Rainbow Index en lost alle criteria in verband met wetten over inclusiviteit in de maatschappelijke ruimte in. Ook de wetten over haatmisdrijven en -spraak dekken de meerderheid van de criteria.

Noorwegen

Ook in Noorwegen ben je veilig in de maatschappelijke ruimte. Op vlak van haatspraak en-misdrijven doet het land het minder goed: slechts de helft van de criteria zijn in de wet opgenomen. Voor haatmisdrijven tegen intersekse personen staat er bijvoorbeeld niets in. Je bent er bovendien niet grondwettelijk beschermd tegen discriminatie wegens seksuele geaardheid noch genderidentiteit. Wel werd het jaar 2022 door de overheid uitgeroepen tot het jaar van de Queer cultuur. Het land vierde in dat jaar de vijftigste verjaardag van de decriminalisering van homoseksualiteit. Voor die gelegenheid bood de overheid formeel haar verontschuldigingen aan aan LGBTQIA+-slachtoffers van vervolging.

Frankrijk

Vorig jaar vierde Frankrijk 40 jaar decriminalisering van relaties tussen personen van hetzelfde geslacht. Als queer persoon kun je je er veilig bewegen in de openbare ruimte. Het land staat op de tiende plaats in de Rainbow Index, omdat het maar iets beter dan gemiddeld scoort op vlak van haatmisdaden en -spraak, alsook gendererkenning, gelijkheid en anti-discriminatie. In de periode 2020-2021 nam het aantal misdaden tegen LGBTQ-personen bovendien toe met 28%.

Portugal

Hoewel het land net buiten de top tien valt, ben je er toch grondwettelijk beschermd tegen discriminatie wegens seksuele geaardheid. Portugal heeft een goede verzameling wetten over veiligheid in de maatschappelijke ruimte en familiestructuur. Desondanks word je er niet bij wet erkend wanneer je je identificeert als non-binair. Portugal vierde vorig jaar 40 jaar decriminalisering van homoseksualiteit met verschillende evenementen in Lissabon.

BUITEN EUROPA

Canada

Van de landen buiten Europa is Canada het meest LGBTQIA+-vriendeljik. Al ruim 54 jaar kunnen mensen seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht zonder bang te moeten zijn om in de cel te vliegen. Queer personen zijn er grondwettelijk beschermd tegen discriminatie, en ook haatmisdrijven worden zwaar bestraft. Dit jaar gaat de Capital Pride door van 19 tot 27 augustus in Ottawa.

capitalpride.ca

Zuid-Afrika

Dit is het enige land op het Afrikaanse continent waar je als homokoppel kunt trouwen en seks met iemand van hetzelfde geslacht is er niet meer verboden sinds 1998. Bovendien beschermt Zuid-Afrika LGBTQ+-personen grondwettelijk tegen discriminatie op basis van seksuele oriëntatie. Tegen discriminatie wegens genderidentiteit, -expressie of seksuele kenmerken, ben je echter niet grondwettelijk beschermd. Oproepen tot haat jegens queer personen is er dan weer bij wet verboden wanneer het gaat om seksuele geaardheid, genderidentiteit en seksuele kenmerken. Wat genderexpressie betreft, is de wet niet duidelijk. Wens je deel te nemen aan de Pride, dan zal je moeten wachten tot na de zomervakantie. Johannesburg Pride vindt namelijk pas op 28 oktober plaats.

Chili

In Chili kun je pas trouwen met iemand van hetzelfde geslacht sinds 2021, terwijl seks tussen personen van hetzelfde geslacht er ruim 24 jaar legaal is. Discriminatie op basis van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, -expressie of seksuele kenmerken is er niet grondwettelijk verboden. Sinds 2012 worden seksuele oriëntatie en genderidentiteit wel gezien als verzwarende omstandigheden wanneer iemand een haatmisdrijf pleegt tegen queer personen.

Uruguay

In Uruguay is seks tussen mensen van hetzelfde geslacht bij wet toegestaan en worden homohuwelijken er wettelijk erkend. Tegen discriminatie ben je er als LGBT+-persoon niet grondwettelijk beschermd. Word je in sommige sectoren, bijvoorbeeld gezondheidszorg, gediscrimineerd wegens je seksuele geaardheid of genderidentiteit, dan is dat wel tegen de wet. Uitsluiting op basis van genderexpressie en seksuele kenmerken is in die domeinen dan weer niet bij wet verboden. Sinds 2003 worden seksuele geaardheid en genderidentiteit beschouwd als verzwarende omstandigheden wanneer iemand met die motieven een misdaad pleegt. Op de laatste vrijdag van september kun je gewoonlijk de Montevideo Pride vieren.

Australië

Pas sinds 2017 heb je in Australië toestemming om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. Er is ook een uitgebreide wettelijke bescherming tegen discriminatie, maar die is niet in de grondwet opgenomen. Bovendien bestaan er lokale wetten waarbij criminele motieven op basis van seksuele oriëntatie (2002) en genderidentiteit (2021) beschouwd worden als verzwarende omstandigheden. Wanneer iemand aanzet tot haat gebaseerd op seksuele geaardheid, seksuele kenmerken, genderidentiteit of -expressie, variëren de wetten per sector of per regio. Dat kun je hier nakijken.

Nieuw-Zeeland

Ook hier zijn huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend bij wet. Je bent er beschermd tegen discriminatie op basis van seksuele geaardheid, maar gelijkheid en antidiscriminatie zijn niet in de grondwet opgenomen. Seksuele geaardheid en genderidentiteit zijn in sommige gebieden verzwarende omstandigheden wanneer met die motieven een misdaad wordt gepleegd. Wanneer iemand daarentegen aanzet tot haat tegenover queer personen, is die niet strafbaar.