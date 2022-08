Alweer een inspiratieloos weekend? Geen zorgen, zoals elke week lijst de redactie van Knack Weekend zorgvuldig uitgekozen tips op. Ga op reis naar andere tijden, andere oorden of andere keukens, en dat allemaal terwijl je dichtbij huis blijft.

Vegan Summer Fest

Op zondag vindt in Flanders Expo de zesde editie van het Vegan Summer Fest plaats. Je vind er zowel eetkraampjes en foodtrucks met allerlei plantaardige lekkernijen als standen met make-up, kledij… Het is dé hotspot van doorgewinterde vegans en vegetariërs om nieuwe dingen te ontdekken. Voor wie minder bekend is met een plantaardige levensstijl, maar wel geïnteresseerd is, kan dit een ideale kennismaking zijn.

Flanders expo, Gent. Zondag 21 augustus van 11u tot 21u.

Meer info: www.vegansummerfest.be.

Op literaire reis in Train World

Momenteel loopt de expo ‘Royals & Trains’ in het museum. Je kan er koninklijke treinen ontdekken in volle glorie. Elk derde weekend van de maand kan je er aan boord stappen van de literaire trein. Schrijvers, dichters en woordkunstenaars nemen je mee door het museum en de tijd aan de hand van verhalen. Dankzij deze extra dimensie, waan je jezelf bijna een lid van de koninklijke familie.

Train World, Schaarbeek. Zaterdag 20 en zondag 21 augustus om 13u30.

Meer info: trainworld.be.

Speurtocht naar de Gouden Sleutel

In het Coudenbergpaleis word je dankzij 21ste-eeuwse technologie helemaal ondergedompeld in het Brussel van de 17e eeuw. Ga naar het onthaal, download de app en ga op zoek naar de sleutel het paleis. Verken de Koninklijke wijk en ontdek heel wat over de aartshertogen Isabella en Albrecht. Dit stadsspel is een leuk uitje dat tegelijk spannend en leerrijk is.

Coudenbergpaleis, Brussel. Meer info vind je hier.

Wandelen tussen het paars

Vanaf half augustus staan de paarse heidestruikjes weer in bloei. Wie het hoogtepunt wil meemaken, trekt er dit weekend best op uit want vanaf half september verdwijnen de toverachtige lila bloesems alweer. Er zijn verschillende plaatsen waar je de paarse pracht en praal kan bewonderen. Een tip: vanaf De Liereman in Turnhout vertrekken verschillende wandelingen én kan je achter nog iets drinken.

Wandelroutes, openingsuren en andere info vind je hier.

© Getty Images

Opendeur brouwerij Verhofstede

Brouwerij Verhofstede opent haar deuren voor een ambachtelijk weekend. Het hoogtepunt is een degustatie van eigen wijn, cava en andere likeuren. In de gezellige tuin van het brouwerijgebouw, kan je met een goede cocktail genieten van de schitterende zon, heerlijke Griekse hapjes en live muziek.

Brouwerij Verhofstede, Sint-Niklaas. Zaterdag 20 en zondag 21 augustus van 11u tot 21u.

Meer info vind je hier.