Van street-art tot bloesembars: 5 leuke en inspirerende weekend-uitjes

Op zoek naar leuke activiteiten om inspiratie op te doen dit weekend? Wij verzamelden de leukste expo’s en evenementen.

Tentoonstelling ‘Expedition Egypt’

© Museum Kunst & Geschiedenis

In het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel ontdek je momenteel de fascinerende tentoonstelling ‘Expedition Egypt’. Met maar liefst tweehonderd objecten uit de Egyptische collectie van het museum, waaronder rijkelijk versierde sarcofagen en het geïllustreerde dodenboek van de hoogwaardigheidsbekleder Neferrenpet, belooft de tentoonstelling een bijzondere ervaring te zijn voor liefhebbers van geschiedenis en kunst.

‘Expedition Egypt’ volgt de geschiedenis van twee eeuwen archeologische ontdekkingen in Egypte. Het is opgebouwd uit acht delen, chronologisch geordend en beginnend in de 19e eeuw, toen het Belgische milieu steeds meer interesse kreeg voor Egypte. Bovendien wordt de tentoonstelling verrijkt met artistieke interventies van de hedendaagse kunstenares Sara Sallam. Haast je dus!

De tentoonstelling loopt van 31 maart tot 1 oktober 2023. Meer info via artandhistory.museum

Street art-festival ‘The Crystal Ship’

© Henrik Haven

Oostende verwelkomt dit jaar opnieuw ‘The Crystal Ship’, het grootste street art-festival van het land. Van 31 maart tot 8 april zullen vijftien nationale en internationale artiesten afzakken naar de kuststad om nieuwe kunstwerken te creëren op muren en gebouwen.

Dit jaar zijn er ook uitwisselingen met street art-festivals in Banjul en Kaapstad, wat voor extra kleur en variatie zorgt. Fans van de Brusselse street artist Jaune kunnen bovendien een overzichtstentoonstelling van zijn werk bezoeken in Oostende. De kunstwerken zijn gratis te bewonderen en vormen een evoluerend kunstenparcours door de stad.

Meer info via thecrystalship.org

Tentoonstelling ‘Wachtkamers voor architectuur’

Malgorzata Marie Olchowska © Justinas Stonkus

Hoe beïnvloeden onze persoonlijke herinneringen onze kijk op de gebouwde omgeving? Op die vraag probeert de Poolse architect-kunstenaar Malgorzata Marie Olchowska via de expo en het gelijknamige boek ‘Wachtkamers voor architectuur’ een antwoord te vinden.

Olchowska gelooft dat er geen limiet is aan de weerbaarheid van steden: ‘Steden gaan op en neer, dat zien we nu bij de oorlog in Oekraïne of bij de aardbeving in Turkije en Syrië. Stadswijken die nu in puin liggen, worden vroeg of laat weer opgebouwd.’ Haar werk gaat in dialoog met de collectie van het Red Star Line Museum en biedt een intrigerende en unieke kijk op de impact van persoonlijke en collectieve herinneringen op de gebouwde omgeving.

De expo ‘Wachtkamers voor architectuur’ loopt van 31 maart tot 24 april in het Vlaams Architectuurinstituut.

Meer info via vai.be

Bloesembars in Limburg

Dat het bloesemseizoen van start is gegaan, is je wellicht ook al opgevallen. Heb je een bloesemwandeling in Limburg gepland de komende weken? Kom tot rust na een wandeling of fietstocht in de bloesembars. Van 1 april tot 14 mei kun je terecht bij de BelOrta Bloesembar en van 2 april tot en met 7 mei kun je terecht bij Bar Bloei.

Meer info via bloesembar.be en barbloei.be

Expositie ‘Artificialia’ van Stephan Balleux

Portret Stephan Balleux © Marleen Daniels

Om de oprichting van ‘blan’, stichting gewijd aan de hedendaagse kunst in Brussel, te vieren, geeft de oprichter Thomas de Wouters carte blanche aan kunstenaar Stephan Balleux. Zijn tentoonstelling ‘Artificialia’ toont een fantasierijk universum met zowel oudere als nieuwe werken van de kunstenaar, zoals gevonden beeldhouwwerken, schilderijen, foto’s en kleinere werken.

Laat je gedurende heel het weekend verwonderen en verrassen door het het van Balleux bij Blan Foundation.

Meer info via fondationblan.org