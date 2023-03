Van bloesems tot 90’s Britpop: 5 weekend-uitjes die de moeite waard zijn

Op zoek naar leuke activiteiten om inspiratie op te doen dit weekend? Wij doken in onze agenda’s en goten de beste tips in een overzicht.

Het Design Museum in Gent is dan wel gesloten voor renovatiewerken tot 2025, toch opent het tijdelijk haar deuren van 23 maart tot 30 april voor de pop-up expo Home(Land). De tentoonstelling zoomt in op de oorlog in Oekraïne, maar stelt zich ook de vraag: wat gebeurt er wanneer oorlog de fysieke en tastbare verbondenheid met een plek en zijn mensen wegneemt? Wat definieert eigenlijk een thuis(land)?

Aan de hand van alledaagse gebruiksobjecten gemaakt uit lokale Oekraïense grondstoffen nodigen de ontwerpers je uit om stil te staan bij de verschillende verhalen, en om na te denken over de vraagstelling van de expo. Die is gratis te bezoeken, al is een vrije bijdrage zeer welkom voor de Oekraïense goede doelen onder de Koning Boudewijnstichting.

Bloesemwandeling

Wie het begin van de lente in levende lijve wil aanschouwen, kan zich vanaf dit weekend naar de Arboretumtuin in Antwerpen begeven. Nog tot 30 april kan je er onder kleurrijke wolken van bloeiende kerselaars de bloesemroute volgen. De collectie van het Arboretum in Kalmthout bevat bovendien heel wat oude en vaak zeldzame exemplaren – absoluut het bezoeken waard dus.

Heropening DIVA museum

Het DIVA museum sloot in maart vorig jaar tijdelijk zijn deuren voor renovatiewerken en viert dit weekend de heropening met het grote publiek. Vanaf 24 maart kan je terecht in hun vernieuwde collectiepresentatie ‘DIVA, a Brilliant Story’, aangevuld met gloednieuwe aanwinsten. Doorheen zeven thematische zalen word je meegenomen op reis naar de oorsprong van diamant, juwelen en zilver, ontmoet je experts en personages, en leer je over de vraagstukken rond ecologie en ethiek.

Het hele weekend lang kan je deelnemen aan rondleidingen, demonstraties, een workshop. Op zondag zijn er zelfs gratis ijsjes te verkrijgen. Bekijk het volledige programma hier.

Let op: je hebt een toegangsticket nodig om de festiviteiten te vervoegen en het vernieuwde museum te bezoeken.

Foto expo ‘RANKIN: The Dazed Decades’

Vanaf 25 maart presenteert het Cultuurcentrum in Knokke een tentoonstelling van de Britse cultfotograaf Rankin. Samen met Jefferson Hack richtte Rankin in 1991 het mode- en cultuurblad Dazed & Confused op, nu gekend als Dazed. De fotograaf verwierf wereldfaam met zijn conceptuele, karaktervolle portretten van grote beroemdheden als Madonna en David Bowie, en legde de sfeer van 90’s Britpop als geen ander vast op de gevoelige plaat.

Zangeres Beth Ditto, gefotografeerd voor Dazed & Confused in 2009. © GF / RANKIN

De expo is nog t.e.m. 11 juni 2023 in Cultuurcentrum Scharpoord te bewonderen.

Voorstelling FAÇADE

Op 25 maart gaat het nieuwe project FAÇADE van start in KANAL-Centre Pompidou. Het gebouw zelf is momenteel nog in aanbouw, maar dat houdt hen niet tegen om in de tussentijd alvast creatief aan de slag te gaan met hun steigers. Gedurende de komende anderhalf jaar nodigen ze drie kunstenaars uit om hun voormalige glazen vitrine van 1000m² volledig in te pakken, telkens in blokken van zes maanden. Dit weekend wordt het eerste werk ingehuldigd: een monumentaal werk van kunstenares Laure Provost.

Ter ere daarvan vertrekt er de 25ste om 16u een parade met marching band, koorleden van Singing Molenbeek en majoretten van Majoretteketet van het Sint-Katelijneplein naar Sainctelette. Kortom: een feestelijke bedoening.

