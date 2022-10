Herfstvakantie! 15 familieproof uitstapjes in eigen land

Film, theater, muziek en musea, maar ook legoblokken, flinke beats, lichtmagie en streetart: met deze 15 uitstapjes in eigen land krijg je iedereen mee. Van veeleisende peuter tot kieskeurige oma.

ANTWERPEN

Gezinsactiviteiten bij Red Star Line Museum

Tijdens de herfstvakantie organiseert Red Star Line Museum activiteiten voor het hele gezin. Met de buggytour cruise je langs speelplekken, je kan er luisteren naar vertellers die prentenboeken voorlezen of duik in de familiekoffer… Met het doe-magazine op familiemaat kan je bovendien de expo Vluchtverhalen bezoeken en aan de slag met de vaste collectie.

Red Star Line Museum, tijdens de herfstvakantie (gesloten op 31/10 en 1/11).

Magie in het Rivierenhof met De Grote Schijn

De Grote Schijn is terug met een volledig nieuw magisch-mysterieus parcours. Tijdens een zinnenprikkelende tocht door het donkere Antwerpse Rivierenhof wijst een feeëriek verlicht pad je de weg langs fluisterende bomen. Het wordt een omni-zintuigelijk (maar woordeloos) spektakel dankzij innoverende snufjes.

De Grote Schijn 2022. Tot 20 november, Provinciaal Groendomein Rivierenhof.

Jeugdpodiumfestival Hofnar

Jeugdpodiumfestival Hofnar biedt voorstellingen voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar op verschillende locaties in Ekeren. Met op het programma… De Kraken van Compagnie Lodewijk/Louis (7+) in het Ekers Hof. Farfelu van Zonzo Compagnie (5+) of Ikiloliki van Froefroe (2,5-5 jaar) kan je beide gaan bekijken in Kasteel Hof de Bist.

Hofnar. Van 4 t/m 6 november, 252 cc.

Beats Haven: de battle

Tijdens Beats Haven kunnen producers uit de Benelux hun muziek delen en laten beoordelen op originaliteit, diversiteit, complexiteit en andere kwaliteiten. Bij de 1-op-1 battles tijdens de Beats Haven Finals 2022 worden scores toegekend op basis van publieksgejuich, geluidskwaliteit en creativiteit. Let’s blow up the speakers!

Beats Haven Finals 2022. Op 5 november vanaf 20 u, Corso Berchem.

Zus+ers

AALST

’t Gasthuys in het donker met Zus+ers

Deze herfstvakantie heropent Zus+ers met een nieuwe editie van de nachtwandeling op deze bijzondere site in Aalst. Figurentheater Tal en Thee goochelt met licht- en geluidseffecten op maat van het museum. Je dwaalt er ‘s avonds door de gangen en de tuin, begeleid door beeld en klank, in de voetsporen van de eerste bewoners. Zus+ers is helemaal gratis maar je kan online reserveren.

Zus+ers. Nog tot 6 november in ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst. ​

GENT

Duik in de wereld van Philippe Van Snick bij S.M.A.K.

Kunstenaar Philippe Van Snick werkt met tien kleuren en tien cijfers waarmee hij tientallen kunstwerken maakte. Via een ontdekkingstocht doorheen de expo word je ondergedompeld in zijn kleurrijke wereld. Wat is zo bijzonder aan een ellips en wat kan je allemaal doen met tien duimspijkers? Na deze ervaring kijk je anders naar de wereld: overal zie je vormen, kleuren en lijnen die je voordien niet opmerkte.

Philippe Van Snick. Tot 5 maart 2023 bij S.M.A.K. Plannetje aan de balie.

GENT & BRUSSEL

Filem’On 22: filmfestival voor peuter tot puber

Het Internationaal Filmfestival voor Jong Publiek gaat door in Brussel en Gent. Het Gentse FilemKING zet mooie jeugdfilms op de programmatie – verschillende genres (animatie, live-action fictie, documentaires), uit alle hoeken van de wereld. De Brusselse cinemazalen worden onder het thema ‘Ontmaskerd’ ingepalmd door 2- tot 16-jarigen. Het volledige programma van Filem’On 22 vind je op de website van het filmfestival.

Filem’On 22. Tot 4 november in Brussel en Gent.

Filem’On 22

BRUSSEL

Lokale kunst spotten & shoppen bij NATIONA(A)L Artist Market

Grasduin drie dagen lang door het werk van meer dan 60 lokale artiesten en culturele initiatieven uit de mode, de beeldende kunsten, design, muziek en literatuur. Knack Weekend Designer van het Jaar Studio Biskt zal er alvast bij zijn. Je kunt kijken én kopen tijdens de Brusselse artiestenmarkt.

NATIONA(A)L Artist Market. Van 4 t/m 6 november, Maison de la Poste in Tour & Taxis.

Streetart & Stoemp bij MIMA

Streetartist Invader ken je vast van de gepixelde kunst van arcade-games uit de jaren 70 en 80 (denk: Space Invaders, Pac-Man of Super Mario). De mozaïeken duiken namelijk al twintig jaar lang op in de straten van Europese grootsteden. Naar aanleiding van Stoemp! – een initiatief dat Belgische muzikanten promoot – kun je op donderdag 3 november aan een voordeliger tarief binnen in de expo. Zo pik je ineens ook een optreden mee.

Invader Rubikcubist. Nog tot 8 januari 2023, MIMA.

Big Bang brengt muziek naar Bozar

Het muziekfestival met ongedwongen sfeer serveert een hele dag lang performances, concerten, klankinstallaties en activiteiten voor klein en groot. Van SMings interactieve koorinstallatie, de 108 fluiten van Serafyn, tot Aya Suzuki’s metalen percussie en tongbrekende liedjes van Meredith, over nog veel meer…

BIG BANG festival. Op 6 november vanaf 13 u, in BOZAR.

Voor elke Lego-fan: The Art Of The Brick

Deze Lego-expo toont originele stukken, sculpturen en reproducties van klassieke kunstwerken maar organiseert ook creatieve workshops die de Lego-artiest in elk van ons wakker schudden. Daarnaast is er een indrukwekkende interactieve speel- en bouwzone waar zowel volwassenen als kinderen hun hart kunnen ophalen aan duizenden blokjes.

The Art Of The Brick. Nog tot 8 januari 2023, Brusselse Grote Markt.

Op reis naar het hoge noorden: Spirit of the North

Vang de sneeuwvlokken en laat tekeningen tot leven komen: met behulp van kinetische technologie kunnen kinderen hier hun verbeelding de vrije loop laten. De winterse decoratie, extraveel speelruimte en een indrukwekkende lichtshow maken er een complete 360° kerstervaring van. Inclusief sleeritje in VR, chillen in de Iglobar, een bezoekje aan het huis van Santa en een fotomomentje in de gigantische sneeuwbal.

Spirit of the North. Nog tot januari 2023, Horta-galerij.

Brussel doorgronden met Fantastic Brussels

Het wandelspektakel in het iconische hotel neemt je mee door de Brusselse belle époque, roaring twenties, golden sixties tot vandaag. De multimediashow vertelt de geschiedenis van de hoofdstad en België in 360° dankzij het werk van multidisciplinaire artiesten, met hologrammen, laser en video-mapping. Er is elk uur een voorstelling (duur: 45 minuten).

Fantastic Brussels. Nog tot 28 februari 2023, Hotel Métropole.

© Successio Miró, SABAM Belgium 2022 © Successio Miró, SABAM Belgium 2022

BERGEN

Ontdek Miró in Bergen

De Catalaanse kunstenaar Joan Miró is gekend om zijn universum vol mysterieuze symbolen en metaforen. Het kleurrijke werk spreekt vast ook je kroost aan. BAM is erin geslaagd om meer dan honderd schilderijen, tekeningen en schetsen naar Bergen te halen, uit musea en privécollecties zoals de Barcelonese Fundació Joan Miró. Het is uniek dat zoveel van z’n werken in België te zien zijn – zonde om het te missen, dus.

Joan Miró. Nog tot 8 januari 2023, BAM.

LUIK

Kunst op het perron met Daniel Buren

Treinvertragingen zijn sinds oktober geen grote ramp meer. Tenminste: als je in Luik-Guillemins strandt. ‘Comme tombées du ciel, les couleurs in situ et en mouvement’, de expo van Daniel Buren, kleurt er sinds kort het station. Kleuren bedekken er alle ramen en creëren een gigantisch kleurenspel. Het monumentale artistieke project kan nog voortdurend veranderen, naargelang het daglicht, de uren en de seizoenen. Plan die treinreis dus zeker langs Luik tijdens je uitstapjes in eigen land.

Daniel Buren. Comme tombées du ciel, les couleurs in situ et en mouvement. Nog tot 15 oktober 2023, station Luik-Guillemins.

BERGEN

Ontdek Miró in Bergen

De Catalaanse kunstenaar Joan Miró is gekend om zijn universum vol mysterieuze symbolen en metaforen. Het kleurrijke werk spreekt vast ook je kroost aan. BAM is erin geslaagd om meer dan honderd schilderijen, tekeningen en schetsen naar Bergen te halen, uit musea en privécollecties zoals de Barcelonese Fundació Joan Miró. Het is uniek dat zoveel van z’n werken in België te zien zijn – zonde om het te missen, dus.

Joan Miró. Nog tot 8 januari 2023, BAM.