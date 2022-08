Terug naar 1971: Brussels Bloementapijt viert 50ste verjaardag met historisch ontwerp

Op de Grote Markt in Brussel wordt van 12 tot 15 augustus de 50ste verjaardag van het Bloementapijt gevierd. Het kleurrijke ontwerp dat dit jaar zal schitteren is een herinterpretatie van het allereerste ontwerp uit 1971. Ondanks de hitte moeten de bloemen het toch volhouden en vers blijven.

Sinds vrijdagochtend 7 uur heerst er een grote bedrijvigheid op de Grote Markt. Een honderdtal vrijwilligers, waaronder een équipe van 50 buitenlandse vrijwilligers uit onder meer Spanje, Duitsland, Mexico en zelfs Japan, leggen bloem per bloem neer in het kleurrijke geheel. Rond de middag zal het Bloementapijt echt af zijn en kunnen bezoekers nog tot maandagavond de pracht en praal komen bekijken. Het ontwerp van dit 22ste Bloementapijt is een herinterpretatie van het allereerste ontwerp uit 1971 van Etienne Stautemas. Het thema van dat tapijt was “Arabesken” en het werd gekenmerkt door zijn sierlijke vormen. De Mexicaanse kunstenares Roo Aguilar Aguado en Koen Vondenbusch, leerling van Stautemas hebben het ontwerp een eigentijdse make-over gegeven.

De hitte speelt dit jaar ongetwijfeld een rol. “Het zijn geen ideale omstandigheden en de kritische grens voor bloemen is toch 30 graden. Je werkt met natuurlijke producten en dat is een risico”, zegt Karel Goethals van vzw Bloementapijt. De bloemen werden zo laat mogelijk geplukt en zo vers mogelijk gelegd om de felle kleuren tot maandag te behouden.

Er zal niet gesproeid worden met water, want daardoor zouden de bloemen gaan rotten. Naast schors en heel wat begonia’s, worden er voornamelijk dahlia’s gebruikt, aangezien die de warmte beter doorstaan. (Belga)