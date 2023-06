Ontsnap aan de hitte: vier inspirerende indoor tips voor dit weekend

Dit weekend belooft tropisch warm te worden. Op zoek naar verkoeling? Vier tips om je te inspireren.

Expo: A(R)MOUR van Mous Lamrabat

In MAD Brussels kun je vanaf dit weekend de gratis expo van modefotograaf Mous Lamrabat bezoeken. ‘A(R)MOUR’ is niet alleen een ode aan de liefde, maar ook aan de beschermende kracht van de kleren die we dragen. Voor zijn laatste tentoonstelling trok de Belgisch-Marokkaanse fotograaf de straten van Brussel in, op zoek naar kleurrijke plekjes met een Noord-Afrikaanse allure.

Van 9 juni tot 2 september. Meer info vind je hier, een interview met Mous Lambarat over de expo lees je hier.



Modeshow Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

De modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen viert dit weekend haar 60ste verjaardag. In de Waagnatie kan je terecht voor een modeshow en expo van de Antwerpse modestudenten. In de binnenstad kun je dan weer kunstzinnige installaties bewonderen van partners en alumni in samenwerking met Flanders D.C. Het hele gebeuren staat voor het eerst onder creatief toezicht van modeontwerper Brandon Wen. Hij nam dit jaar de fakkel over van Walter Van Beirendonck als creatief leider van de Academie. Ook in Sint-Niklaas (17/6) en Gent (24/6) zijn er binnenkort modeshows van de laatstejaars te bewonderen.

Adres: Rijnkaai 150, Antwerpen. Meer info en tickets vind je hier.



Archive Sale D’HEYGERE

Het accessoiremerk D’HEYGERE organiseert op zaterdag een archive sale in Brussel. Scoor er een leuke riem, pet, handtas of juweeltje aan aantrekkelijke prijzen. Je vindt er unisex, innovatieve en avant-gardistische items met een knipoog naar het alledaagse leven. Denk aan een ketting met een sigarettenpeuk, een multifunctionele (oor)ring of een hangertje in de vorm van een Bic.

Adres: Gerechtsplein 27/28, 1000 Brussel. Open van 11:00 tot 18:00.



Workshop: Maak je eigen verzorgingsproduct

Heb je altijd al eens je eigen shampoo bar willen maken? Deze zaterdag kun je daarvoor terecht bij Ensemble vzw in Gent. Je gaat er samen met Karina Marte van Our Eco Lifestyle aan de slag met kruiden, oliën en andere stoffen om je eigen verzorgingsproducten samen te stellen.

Adres: Paul Bergmansdreef 2, 9000 Gent. Inschrijven kan hier.