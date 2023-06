Nood aan een uitstapje? Laat je inspireren door deze weekendtips

Komend weekend staan er weer heel wat nieuwe activiteiten voor de deur. Het hoogtepunt: de opening van het bekendste art nouveau herenhuis van Brussel. Lees hier al onze tips.

Art nouveau opsnuiven in Brussel

Op 1 juni opent het bekende Hotel Hannon in Brussel opnieuw de deuren, en dat onder een nieuwe naam: Maison Hannon. Het art-nouveau herenhuis werd omgebouwd tot een huismuseum met reconstructies van de kamers uit het oorspronkelijke hotel. Dankzij de scenografie van Aslı Çiçek kun je je volledig verdiepen in de wereld van de Hannon-familie.

Vanaf donderdag 1 juni open voor het publiek. Meer info vind je hier.

© © Photo Grégory De Leuuw

Op modewandeling in Hasselt

Modestad Hasselt heeft dit weekend een wandeling in petto. Diane Nysten gidst je langs de belangrijkste kledingwinkels, ketens, conceptstores en slow fashionboetiekjes van de stad. Wist je trouwens dat Hasselt de eerste stad van België was met een modemuseum? Kom er zondag alles over te weten.

Zondag 4 juni om 14:00. Klik hier om je in te schrijven.

Woga op het Wijnfestival in Antwerpen

Dit weekend staat in het teken van wijn. De Wijnfaktorij uit Antwerpen organiseert op 2, 3 en 4 juni een diner, een blending sessie en woga (wijnyoga). Bij het diner zet Chef Aaron De Ceuster 8 vegetarische foodsharinggerechten op tafel, terwijl Wijnmeester Cees van Casteren de geserveerde wijnen becommentarieert. Tijdens de blendingsessie leert wijnmaker Patrick Nijs je hoe de gastronomische rode topwijn Kontreir-VI samengesteld wordt. Ontspannen op zondag doe je onder professionele begeleiding van Wendy Tyck.

Het volledige programma vind je hier.

© An Eisendrath

Grasse Matinée in Leuven

In Leuven mag de zomer al wat vroeger beginnen. Vanaf 4 juni kun je elke eerste zondag van de maand genieten van Grasse Matinée op het Alfons Smetsplein. Daarvoor werkt de gelijknamige vzw samen met lokale handelaars die zorgen voor een aanbod brunch, lunch en apéro. Je vindt er ook een kunstexpo en animatie voor de kleintjes.

Hier vind je meer info.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Op hotel voor de kunst

Internationaal gerenommeerd Belgisch kunstenaar Jean Paul Masse de Rouch opent op vrijdag 2 juni in 9HOTEL SABLON een expo. Voor ‘SALON D’ÉTÉ’ presenteert hij collages in een reeks wandtapijten, borden, sjaals en neoninstallaties. De kunstenaar verzamelde tijdens zijn reizen een hoop foto’s, voorwerpen en stoffen die hij voor de expo samenbracht. Op die manier weerspiegelt het de vele persoonlijke werkelijkheden die hij met al zijn vondsten (re)creëerde.

Adres: Strostraat 2, 1000 Brussel