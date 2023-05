Lang weekend: vijf uitjes om in de agenda te zetten

De lente is al even in hetland, maar voor wie er nog niet van heeft kunnen genieten, is dit verlengd weekend het moment. Hier zijn onze vijf tips.

Gent Smaakt

Van woensdag tot en met zondag kan je in de Gentse binnenstad proeven van meer dan 60 lokale culinaire hoogstandjes. Een wandelroute, workshops en een voorstelling voor de allerkleinsten: je vindt er voor elk wat wils.

Van woensdag 17 tot en met zondag 21 mei in het stadscentrum. Meer info vind je hier.



Antwerp (Academy) Art Weekend

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen blaast dit jaar 360 kaarsjes uit. Je kan je verlengd weekend in Antwerpen volledig vullen met kunstexpo’s, boekenvoorstellingen en een bezoekje aan de academietuin.

Van donderdag 18 tot en met zondag 21 mei in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Mutsaardstraat 3. Ontdek het volledige programma hier.

Horta’s Hotel Van Eetvelde

Wil je eindelijk eens werk maken van een Art Nouveauwandeling? Sinds deze week is het Horta Hotel Van Eetvelde officieel geopend voor het publiek voor een permanente expo. Een ideaal startpunt.

Adres: Palmerstonlaan 4, 1000 Brussel.

Antwerpen Proeft

Ook Antwerpen belooft een smaakvol weekend. Vanaf donderdag kun je terecht in de Waagnatie voor de 15de editie van Antwerpen Proeft. Onder meer Viki Geunes, Piet Huysentruyt en Roger van Damme serveren er hun signature dishes. Je kan je verwachten aan allerlei culinaire topproducten van de beste restaurants, tv-koks en jong culinair talent uit België.

Van donderdag 18 tot en met zondag 21 mei in de Waagnatie, Rijnkaai 150 (Eilandje). De prijzen voor een maaltijd variëren van 6 tot 9 euro. Tickets zijn hier te verkrijgen.



Driedaagse wandeling in Ieper

Voor de sportievelingen: je kunt dit weekend meedoen aan de 100 kilometer van Ieper en het landschap elke dag op een andere manier bewonderen. Er zijn van vrijdag tot en met zondag dagelijks wandelingen tussen de 6 en 30 kilometer, met op zaterdag extra lange opties van 40 en 50 kilometer. Ben je lid van de Belgische wandelfederatie? Dan betaal je maar de helft van het normale tarief.

Info en tickets vind je hier.