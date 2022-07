Drie keer origineel overnachten op eigen bodem

Heb je zin om er een weekendje tussenuit te knijpen? Wil je dichtbij huis blijven, maar toch niet naar het typische appartementje aan zee of die ene chalet in d’Ardennen waar iedereen van je familie naartoe gaat? Wij tippen drie magische plekjes in eigen land.

Vlotjes kamperen op het Donkmeer

Het gloednieuwe concept van Vlotjes nodigt je uit om te overnachten op het water. De vlotjes liggen verspreid in een prachtig en uniek natuurgebied. Laat je inspireren door het ritme van de plaatselijke fauna en flora en kom helemaal tot rust. Wie graag eens aan wal gaat om een terrasje te doen, of om een wandeling of fietstocht te maken, kan dat met de roeiboot doen.

Vlotjes

Donklaan 119a, Berlare

Een weekendje op het water boek je al vanaf €240. Reserveren doe je via https://vlotjeskamperen.be/.

De bezielers van het project bij één van hun vlotjes op het meer. © Erik Noppe

Slaap onder de sterren in les Nids des Marais

In les Nids des Marais, of letterlijk vertaald: de moerasnesten, overnacht je in een volledig glazen stekje midden in de natuur. Het is er helemaal back to basics: de infrastructuur past zich aan aan het landschap, en niet andersom. Ver weg van de drukte van het leven verstoppen de romantische nestjes zich tussen het groen. Elk verblijf heeft bovendien een privé terras aan het water en voor wie wil is er ontbijt.

Les Nids des Marais

Moulin de Biron, Ciney

Voor meer info over de verblijven, prijzen en beschikbaarheden, kan je terecht op nidsdesmarais.be.

© nidsdesmarais.be

Logeer in een Kempense tipi-tent

Landgoed Omorika staat helemaal in het teken van ontspanning. Spring in de hot tub of dompel je onder in de speelse natuur van het domein. Warm je in de avond nog even op aan het kampvuur en kruip dan tevreden in je tipi.

Landgoed Omorika

Kapelstraat 29, Ravels

Vanaf €90 per nacht spendeer je je weekend al kamperend in een tipi-tent. Op lgomorika.be vind je meer informatie.